Wednesday, 27 September 2023 12:52 GMT

الرئيس السيسي: احتفالنا بالمولد النبوي يأتي في ظروف دقيقة يمر بها العالم

9/27/2023 4:27:41 AM
(MENAFN- Youm7) قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن احتفالنا بالمولد النبوي الشريف هذا العام يأتي في ظروف دقيقة بمر بها العالم تعيد إلى الأذهان تعيد إلى الأذهان ذكريات من القلق والتوتر في ظل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف: "الاضطراب بدأ بين الكارثة الصحية التي تسبب فها جائحة كورنا وتداعيتها الاقتصادية عميقة الأثر، وتوقفت عملية الإنتاج في كبري دول العالم وسط موجة ارتفاع أسعار عالمية تسبب فيها الأزمة الروسية الأوكرانية مما دفع رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، وأدى إلى نزوح كثير من رؤوس الأموال".









MENAFN27092023000132011024ID1107150237

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث