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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 15 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

9/27/2023 4:27:40 AM
(MENAFN- Youm7) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 15 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت مدينة "طوباس" الواقعة شمال شرق الضفة، واعتقلت فلسطينيين اثنين بعد مداهمة عدد من المنازل، فيما جرى اعتقال ثالث من محافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة والقريبة من طوباس.

وفي مدينة القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة "بيت دقو" الواقعة خارج الجدار، واعتقلت أربعة شبان أحدهم أسير مُحرر، فيما جرى اعتقال أربعة آخرين من بلدة "العيساوية" ومن البلدة القديمة بعد مداهمة منازلهم.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من محافظة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة الغربية، بعد حملة مداهمات وتفتيش.



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