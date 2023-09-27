الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 15 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

(MENAFN
- Youm7) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 15 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت مدينة "طوباس" الواقعة شمال شرق الضفة، واعتقلت فلسطينيين اثنين بعد مداهمة عدد من المنازل، فيما جرى اعتقال ثالث من محافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة والقريبة من طوباس.
وفي مدينة القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة "بيت دقو" الواقعة خارج الجدار، واعتقلت أربعة شبان أحدهم أسير مُحرر، فيما جرى اعتقال أربعة آخرين من بلدة "العيساوية" ومن البلدة القديمة بعد مداهمة منازلهم.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من محافظة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة الغربية، بعد حملة مداهمات وتفتيش.
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