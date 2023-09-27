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خادم الحرمين الشريفين يعزي عاهل البحرين في ضحايا الهجوم الإرهابي

9/27/2023 4:27:40 AM
(MENAFN- Youm7) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين، وما نتج عنه من استشهاد وإصابة عدد من الجنود.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، عن بالغ التعازي لأسر الشهداء ولشعب مملكة البحرين الشقيق، وصادق المواساة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وفي سياق متصل، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ببرقية عزاء ومواساة مماثلة، لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.



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