Wednesday, 27 September 2023 12:52 GMT

وزير داخلية العراق يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمتابعة مجريات حادث الحمدانية

9/27/2023 4:27:40 AM
(MENAFN- Youm7) وجه وزير داخلية العراق عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى لمتابعة مجريات حادث الحمدانية.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان - نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن التقرير الأولي لحادث قاعة الحمدانية يشير إلى أن الحادث ليس جنائياً وإنما فقدان لإجراءات السلامة والأمان، كما أصدرت الوزارة أوامر قبض بحق أربعة أشخاص من أصحاب قاعة الأعراس في الحمدانية .

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر قال في وقت سابق إن دائرة صحة نينوى، سجلت مائة حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات المناسبات في الحمدانية.

وفي سياق متصل، أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد وقوفها إلى جانب العراقيين في حزنهم على ضحايا حريق الحمدانية.

وقالت السفيرة الأمريكية بالعراق آلينا رومانسكي - في تدوينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نقلتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - "اليوم، نقف جنباً إلى جنب مع جميع العراقيين في حزنهم على الضحايا والمصابين في مأساة حفل زفاف الحمدانية".



MENAFN27092023000132011024ID1107150233

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث