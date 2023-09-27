وزير داخلية العراق يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمتابعة مجريات حادث الحمدانية

(MENAFN
- Youm7) وجه وزير داخلية العراق عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى لمتابعة مجريات حادث الحمدانية.
وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان - نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن التقرير الأولي لحادث قاعة الحمدانية يشير إلى أن الحادث ليس جنائياً وإنما فقدان لإجراءات السلامة والأمان، كما أصدرت الوزارة أوامر قبض بحق أربعة أشخاص من أصحاب قاعة الأعراس في الحمدانية .
يذكر أن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر قال في وقت سابق إن دائرة صحة نينوى، سجلت مائة حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات المناسبات في الحمدانية.
وفي سياق متصل، أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد وقوفها إلى جانب العراقيين في حزنهم على ضحايا حريق الحمدانية.
وقالت السفيرة الأمريكية بالعراق آلينا رومانسكي - في تدوينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نقلتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - "اليوم، نقف جنباً إلى جنب مع جميع العراقيين في حزنهم على الضحايا والمصابين في مأساة حفل زفاف الحمدانية".
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