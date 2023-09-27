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رئيس وزراء العراق يوجه بإعلان الحداد العام بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أيام

9/27/2023 4:27:40 AM
(MENAFN- Youm7) العراق
.. وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء البلاد ولمدّة ثلاثة أيام.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن رئيس مجلس الوزراء العراقي ، وجه بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام، عزاءً في الضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية (بغديدا)، في منطقة سهل نينوى.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقي سيف البدر قال في وقت سابق إن دائرة صحة نينوى، سجلت مائة حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات المناسبات في الحمدانية، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية بمدينه الموصل في محافظة نينوى.



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