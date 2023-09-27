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هيئة الدواء توجه رسالة هامة لمنع الإصابة بقمل الرأس.. تفاصيل

9/27/2023 4:27:38 AM
(MENAFN- Youm7) قالت هيئة الدواء المصرية إن حشرة القمل من أكتر الحشرات التى تظهر
في فصل الصيف، خاصة في فروة رأس الأطفال، وبتسبب الشعور بحكة وينتج عنها جروح في فروة الرأس، كما أنها تنتقل بسهولة جدا من شخص لأخر.



ونصحت هيئة الدواء المصرية بضرورة استشارة الصيدلي بشأن المستحضرات الموضعية التى يمكن استخدامها للتخلص من العدوى.​



وكشفت هيئة الدواء عن مجموعة من النصائح
لمنع وتقليل انتشار قمل الرأس تتمثل فى :-

-تعليق الملابس على حامل منفصل بعيدًا عن ملابس الآخرين.​



-تجنب مشاركة الأمشاط، وفُرش الشعر والقبعات والأوشحة.​



-تجنب الاستلقاء على الوسائد التي لامسها شخص آخر مصاب بقمل الرأس.​







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