هيئة الدواء توجه رسالة هامة لمنع الإصابة بقمل الرأس.. تفاصيل

(MENAFN
- Youm7) قالت هيئة الدواء المصرية إن حشرة القمل من أكتر الحشرات التى تظهر
في فصل الصيف، خاصة في فروة رأس الأطفال، وبتسبب الشعور بحكة وينتج عنها جروح في فروة الرأس، كما أنها تنتقل بسهولة جدا من شخص لأخر.
ونصحت هيئة الدواء المصرية بضرورة استشارة الصيدلي بشأن المستحضرات الموضعية التى يمكن استخدامها للتخلص من العدوى.
وكشفت هيئة الدواء عن مجموعة من النصائح
لمنع وتقليل انتشار قمل الرأس تتمثل فى :-
-تعليق الملابس على حامل منفصل بعيدًا عن ملابس الآخرين.
-تجنب مشاركة الأمشاط، وفُرش الشعر والقبعات والأوشحة.
-تجنب الاستلقاء على الوسائد التي لامسها شخص آخر مصاب بقمل الرأس.
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