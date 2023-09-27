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جمعية المهندسين المصرية: الثروة المعدنية مؤهلة لتصبح أكبر داعم للاقتصاد الوطنى

9/27/2023 4:27:38 AM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور أسامة كمال رئيس جمعية المهندسين المصرية ووزير البترول الأسبق، إن مصر تمتلك ثروة معدنية طائلة ومتنوعة يمكن أن تصبح واحداً من أكبر الروافد الداعمة للاقتصاد الوطنى خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن اسهام قطاع التعدين فى الدخل القومى المصرى لايزال محدود للغاية وأن الثروة المعدنية فى مصر غير مستغلة الاستغلال الأمثل، لافتا الى انه يمكن تعظيم عائد الثروة المعدنية فى مصر ليصل إلى 10 مليارات سنوياً من خلال إنشاء صناعات تحويلية للخامات المصرية ترفع من القيمة المضافة للثروات المصرية من المعادن.



وبين "كمال" أن الجمعية أطلقت مؤخراً موقعها الإلكتروني بهدف نشر الثقافة وتطوير المهنة وايضاً تذليل كافة المعوقات المتعلقة بتسجيل العضويات وتسديد الاشتراكات، متوقعاً ان تشهد جمعية البترول والتعدين نشاطاً كبيراً بمجهودات مجلسها الجديد برئاسة المهندس عبدالله غراب بما يتماشى مع التطورات التي حققتها الجمعية الأم مؤخراً.



من جانبه قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، إن القطاع التعدينى قادر على النهوض بالدولة اذا تمت إدارته بشكل صحيح، مشيرا الى أن مصر تمتلك مقومات تعدينية تؤهلها للنجاح فى هذا المجال، حيث تمتلك من الثروات المعدنية منذ آلاف السنين ما لم يتم استغلاله حتى الآن.



واضاف "غراب" أن تنمية واستغلال الثروات المعدنية التى تزخر بها مصر يجب ان يأتى على قائمة أولويات الحكومة ،وايضاً تهيئة المناخ الاستثمارى فى هذا القطاع الحيوى من خلال الإعداد لنموذج اقتصادى جديد يسهم فى جذب أفضل المستثمرين والشركات العالمية الكبرى للاستغلال الأمثل لخامات مصر المعدنية وثرواتها وزيادة مساهمتها فى الناتج القومى ، مشيراً إلى أنه يجب ان نستهدف من خلال الخطط الحالية والمستقبلية إقامة صناعات مكملة لمعالجة الخامات المعدنية وتحويلها الى منتجات نهائية بما يؤدى إلى تأمين احتياجات السوق المحلى فضلاً عن تحقيق أعلى قيمة مضافة وعائد اقتصادى أفضل للدولة من تصدير الفائض للخارج .



وبدوره قال الدكتور مرتضى العارف الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، إن مصر تزخر باحتياطيات كبيرة من المعادن والخامات التى يجب أن تلعب دوراً فى خطط وبرامج التنمية المختلفة وهو ما يستوجب تطوير منظومة إدارة واستغلال الثروات المعدنية لمواكبة المتغيرات المتلاحقة فى هذا المجال.



تابع " العارف" :مصر تتوافر بها ثروة من الخامات المحجرية والتى تتضمن الحجر الجيرى والذى يغطى نحو 58 % من مساحة مصر باحتياطى يصل لنحو 15 مليار طن وهو منتج يدخل فى 30 صناعة، وأما الخامات المنجمية فيتصدرها الذهب ويتوافر فى أكثر من 140 منطقة، أشهرها السكرى والبرامية والفواخير ووادى العلاقى ،كما يتوافر خام الفلسبار باحتياطى يصل لنحو 7 آلاف مليون طن، والفوسفات باحتياطيات تصل لنحو 3 آلاف مليون طن، وخام الألمنيت باحتياطى 80 مليون طن بمتوسط جودة 34.5 %، فضلا عن توافر مادة الكولين باحتياطي يزيد على 800 مليون طن، وكذا الكبريت باحتياطى 40 مليون طن.



وأوضح " العارف " ان المناجم علم عميق يعتمد على التكنولوجيا المتطورة والتى تشهد تطورا مستمرا، حيث إن اكتشاف المناجم عمل نادر وصعب وهناك منافسة شديدة بين دول العالم لجذب المستثمر التعدينى، والتركيز على هذا القطاع هو الأنسب للدول التى تبحث عن زيادة الإنتاج وتخفيض معدل البطالة، وفى المقابل فإن الشركات الجادة على مستوى العالم أمامها مشاريع تحت الدراسة فى دول متعددة، وتتجه دوما نحو الدول الجادة التى لها قوانين ولوائح ونظم تتسم بالشفافية.




جاء ذلك خلال ندوة احتضنتها جمعية المهندسين المصرية، تحت عنوان " الثروة المعدنية في مصر " بحضور المهندس أسامة كمال رئيس جمعية المهندسين المصرية ووزير البترول الأسبق، والمهندس عبدالله غراب وزير البترول الأسبق، والمهندس فاروق الحكيم الأمين العام لجمعية المهندسين المصرية، إلى ان مصر تزخر بإحتياطيات كبيرة من المعادن يجب أن تلعب دوراً في خطط وبرامج التنمية المختلفة.
















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