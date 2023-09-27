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المرشدين السياحيين: تجديد ترخيص مزاولة المهنة إلكترونيا على موقع الوزارة

9/27/2023 4:27:36 AM
(MENAFN- Youm7) تلقت نقابة
المرشدين السياحيين ، خطاب من الإدارة العامة للمرشدين السياحيين بوزارة السياحة الآثار، لإخطارها بإمكانية المرشدين السياحيين الراغبين فى تجديد ترخيص مزاولة المهنة عن طريق الموقع الإلكتروني"trans.hajj.gov.eg" الخاص بوزارة السياحة والآثار - بوابة الإدارة المركزية للشركات، عن طريق رفع كافة المستندات الخاصة بالتجديد على الموقع وذلك دون اللجوء إلى الحضور لديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الخطاب، أنه على المرشد أن يكتب عنوان واضح على الموقع ورقم هاتف محمول وذلك حتى يتسنى للوزارة إرسال الترخيص المجدد عليه عن طريق البريد المصرى حال رغبة المرشد فى ذلك أو رغبته فى استلام الترخيص من ديوان عام الوزارة فى موعد محدد، لافتا إلى أن الموقع يوفر إمكانية تلقى شكاوى المرشدين أو مقترحاتهم لتلافى الصعوبات قدر الإمكان.

وأوضحت أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات وزير السياحة لميكنة الخدمات المقدمة للمرشدين السياحيين وفى إطار التنسيق الدائم مع النقابة العامة للمرشدين السياحيين، لتذليل كافة العقبات التى تواجههم.



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