كلية التربية جامعة حلوان تعلن إطلاق جائزة التميز المهنى

MENAFN - Youm7) أُعلِنَت كلية التربية فيجامعة حلوانعن إطلاق جائزة التميز المهنى بهدف تعزيز مستوى الأداء وتعزيز المهنية والكفاءة، وتعزيز معايير النزاهة والجودة الشاملة فى إدارة أعمال الكلية. وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام حمدى، عميد كلية التربية.

أوضح الدكتور حسام حمدى أن هذه الجائزة تهدف لتحسين جودة الأداء، وخلق روح التنافس الإيجابى بين إدارات وأقسام الكلية، وبين أعضاء الجهاز الإدارى بها، وذلك فى المجالات التالية:



أولًا: المهنية والسلوك الحضارى:-

وتختص هذه المسابقة بتكريم أفضل موظف فى التعامل مع الجمهور بشكل راقى ومنضبط، وأداء المهام المنوط به بكفاءة ومهنية.

ثانيًا: بيئة العمل الإيجابية المحفزة:-

وتختص بتكريم الإدارة صاحبة المظهر الحضارى من حيث مستوى النظافة والشكل الجمالى، وحفظ وتنسيق أدوات ومستلزمات العمل بشكل لائق ومرتب.



يتم التقييم والاختيار عن طريق لجنة تحكيم مشكلة، ووفقًا لمعايير عادلة قابلة للقياس والتحقق.