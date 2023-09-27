الشيوخ الأمريكى يطرح مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومى وترقب لقرار النواب

وفقا لشبكة ان بي سي، صوت مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتا مقابل 19 لصالح تقديم الأداة التشريعية التي سيستخدمونها لمواصلة تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر، وفقا لشبكة ان بي سي.

يضع التصويت مجلس الشيوخ على طريق تمرير القرار المعروف بـ(CR) في وقت لاحق من هذا الأسبوع والذي يمكن أن يرسله بعد ذلك إلى مجلس النواب لتجنب الإغلاق في الأول من أكتوبر.

ظل مجلس النواب عالقا بشأن كيفية المضي قدما في تمويل الحكومة وسط خلافات بين الجمهوريين الذين يشكلون الأغلبية، وإذا وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون CR، فقد يضغط على مجلس النواب لطرحه على المجلس وتجنب الإغلاق، خاصة وأن مجلس النواب لم يحرز الكثير من التقدم من تلقاء نفسه.

وسيمول تشريع مجلس الشيوخ الحكومة الفيدرالية حتى 17 نوفمبر، أي الأسبوع الذي يسبق عيد الشكر، ويوفر ما يقرب من 6.15 مليار دولار لتمويل أوكرانيا و5.99 مليار دولار لمساعدات الكوارث، وسيعمل التشريع أيضًا على تمديد صلاحية إدارة الطيران الفيدرالية المنتهية صلاحيتها مؤقتًا.

ووفقا للتقرير، اظهر التصويت أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) والزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل (جمهوري من كنتاكي) يتفقان إلى حد كبير في الرغبة في تجنب الإغلاق الذي من شأنه تعليق سلسلة من الخدمات الحكومية وإجازات الآلاف. من العاملين بالحكومة.

ووصف شومر مشروع القانون بأنه“جسر” لمنح المفاوضين المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق طويل الأجل لتمويل الحكومة، وقال الزعيم الديمقراطي:“لقد عمل الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس الشيوخ معًا بحسن نية للتوصل إلى اتفاق بشأن قرار مستمر من شأنه أن يبقي الحكومة مفتوحة بعد 30 سبتمبر”.

واعترف بأن الاتفاق "لن يتضمن كل ما يريده الطرفان"، لكنه قال إنه "سيساعدنا على تحقيق هدفنا الفوري والضروري المتمثل في تجنب إغلاق الحكومة".

على الجانب الآخر، حث ماكونيل زملائه الجمهوريين على تمرير إجراء التمويل لتجنب الإغلاق الذي لن يكون سوى "أخبار سيئة" لحزبه، وقال: "في منتصف ليل الأحد، ستنفد الاعتمادات الحالية وستغلق الحكومة الفيدرالية أبوابها. على مر السنين، كنت واضحًا جدًا في وجهة نظري بأن إغلاق الحكومة هو خبر سيئ بغض النظر عن الطريقة التي تنظر بها إليها" وحذر من أن الإغلاق من شأنه أن يخلق "صعوبات غير ضرورية لملايين الأمريكيين".