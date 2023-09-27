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إيطاليا.. حقل بركانى يشهد أقوى هزة أرضية منذ 4 عقود

9/27/2023 4:27:34 AM
(MENAFN- Youm7) ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة حقلاً بركانياً قرب مدينة نابولي الإيطالية، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، في أقوى هزة أرضية في تلك المنطقة منذ نحو 4 عقود، لكن السلطات الإيطالية قالت إن الهزة لم تتسبب في أضرار على ما يبدو.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، قال المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين إن الزلزال، وهو بين أكثر من 60 هزة أرضية وقعت منذ وقت مبكر من صباح الثلاثاء، وقع في الساعة 3:35 صباحاً بالتوقيت المحلي (0135 بتوقيت جرينتش).

وذكرت إدارة الحماية المدنية الإيطالية، في بيان، إن الزلزال "شعر السكان به، لكن استناداً إلى الفحوصات الأولية، لم ترد تقارير عن أي أضرار حتى الآن".


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