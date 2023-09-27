استمرار إغلاق مئات المدارس فى إسكتلندا بسبب إضراب موظفي الدعم لليوم الثانى

MENAFN - Youm7) استمر إغلاق مئات المدارس في اسكتلندا مع مشاركة موظفي الدعم فى اليوم الثاني من الإضراب الذي يستمر ثلاثة أيام في 24 مجلسًا من أصل 32 مجلسًا في البلاد، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى".

وطُلب من آلاف التلاميذ البقاء في منازلهم مع خروج أعضاء نقابة يونيسون بسبب خلافهم حول الأجور، وفشلت

محادثات اللحظة الأخيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع في وقف تحرك النقابة ذات التمثيل الأكبر.

وسيختلف تأثير الإضراب بشكل كبير عبر المناطق الـ 24 التي تضرب فيها نقابة يونيسون - مع إغلاق جميع المدارس الابتدائية والثانوية في إدنبرة بينما ستظل 29 مدرسة ثانوية في جلاسكو مفتوحة لطلاب الصف 4 و5 و6.





وفي أبردينشاير، تم إغلاق 39 مدرسة و21 مغلقة جزئيًا. وقال المجلس إن 66 مركزًا للتعليم المبكر ودور الحضانة أُغلقت أيضًا.





ويدور النزاع حول عرض دفع للموظفين غير المعلمين بما في ذلك عمال النظافة وعمال المقصف ومساعدي الفصول الدراسية وعمال النظافة والموظفين الإداريين وموظفي الحضانة.





وتم تحديد موعد نهائي لهيئة السلطة المحلية كوسلا لتقديم عرض تحسين للأجور يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي وتم تمديد هذا الموعد بينما تسعى للحصول على أموال من نائب رئيس الوزراء.





وأوضحت "بى بى سى" أن الحكومة الاسكتلندية قامت بعدها بتخصيص 80 مليون جنيه استرليني من التمويل المحدود لتمكين صفقة جديدة، والتي تضمنت زيادة بنحو 2000 جنيه استرليني سنويا للأقل أجرا.





وقال مارك فيرجسون، المسئول بنقابة يونيسون، يوم الثلاثاء، لبرنامج "صباح الخير اسكتلندا" الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن الخلاف يدور حول سنوات من نقص التمويل وخفض الوظائف وكذلك الأجور.





وقال: "من غير الواضح بالضبط ما هي القيمة (للعرض الجديد) خلال العام. لقد تلقينا رسالتين - واحدة من الحكومة الاسكتلندية والأخرى من هيئة السلطة المحلية كوسلا - وهما متعارضتان مع بعضهما البعض".





وأضاف "لا يمكن لأي منهما أن يوضح بالضبط من أين تأتي هذه الأموال ولا نريد أن تأتي من المزيد من التخفيضات في الوظائف والخدمات."







