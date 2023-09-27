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مسئولة أممية: مواجهة الجوائح على طاولة أعمال الأمم المتحدة

9/27/2023 4:27:33 AM
(MENAFN- Youm7) أكدت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أن الاستعداد لمواجهة الجوائح أحد أهم أعمال الأمم المتحدة خلال الفترة القادمة مشيرة إلي الاجتماع الذى عقده رؤساء الدول والحكومات بشأن الاستعداد لمواجهة الجوائح و تبنى إعلانا يهدف إلى حشد الإرادة السياسية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وفق مركز اعلام الأمم المتحدة اليوم



فيما وصفت أمينه محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة قمة أهداف التنمية المستدامة التى اختتمت أعمالها مع الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنها "قمة الأمل" لافته إلي أنها
شاركت أكثر من 80 امرأة من مناصب قيادية مختلفة تحدثن في القمة مضيفة
أنه حضر القمة العديد من الشركاء من المنظمات الأنسانيه بلغ عددهم أكثر من 500 منظمة شريكة



وأشارت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة إلي قمة الطموح المناخي التي عقدت للدعوة إلى إسراع وتيرة العمل من جميع الأطراف، بما فيها الحكومات والمؤسسات التجارية والمجتمع المدني، وللاستماع إلى صانعي التغيير في هذا المجال لافته الي المناقشات خلال القمة بشأن الرعاية الصحية الشاملة و تمويل التنمية، إضافة إلى
الاجتماع بشأن مكافحة السل.





ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة قمة أهـداف التنمية المستدامة هي منصة رئيسية لرؤساء الدول والحكومات لإبداء القيادة السياسية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وهي خطة العمل العالمية واسعة النطاق التي تركز على تحقيق 17 هدفا تنمويا منها القضاء على الفقر المدقع والجوع، وتعزيز العمل المناخي والتعليم الجيد.

ولفت تقرير الأمم المتحدة اليوم أنه اعتمد قادة العالم في القمة إعلانا سياسيا أكدوا فيه أن القضاء على الفقر بكل أشكاله- بما فيه الفقر المدقع والذي يعد أكبر تحد دولي ومطلب لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة.











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