بايدن يتعثر على سلم الطائرة الرئاسية قبل خطابه لعمال السيارات.. فيديو

شوهد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء وهو ينزلق على الدرج أثناء خروجه من طائرته الرئاسية في مطار ديترويت مترو للمشاركة في إضراب عمال السيارات في ولاية ميشيجان.

تم التقاط الحدث بالكاميرا لبايدن في ميشيجان ، وانتشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول تقارير تفيد بأن بايدن يقوم بتمارين للحفاظ على توازنه الجسدي لتجنب أي سقوط في الأماكن العامة.

أشارت استطلاعات الرأى الأخيرة إلى أن بايدن كبير جدًا في السن، بحيث لا يسمح له بولاية ثانية في الوقت الذي يعمل فيه على حملة إعادة انتخابه فى المكتب البيضاوي مرة اخري في انتخابات 2024.

وشوهد الرئيس الديمقراطي أيضًا وهو يستخدم أحذية رياضية بدلاً من الأحذية الرسمية ويستخدم الدرج الأقصر في طائرة الرئاسة.

وبعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، ظهر منتقدوه وانتقدوه لأنه كبير في السن بحيث لا يمكنه إدارة البلاد، وكتب الجمهوري مايك ديفيس، كبير المستشارين السابق للترشيحات لرئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ تشاك جراسلي، أثناء مشاركته مقطع فيديو على موقع X - المعروف سابقًا باسم تويتر: "هذه نظرة فظيعة لرئيس الولايات المتحدة".

وخاطب بايدن ، الذي كان يرتدي قبعة بيسبول تحمل شعار اتحاد عمال السيارات المتحدين (UAW)، الموظفين الذين لوحوا باللافتات عبر مكبر الصوت، معربًا عن تضامنه.

وقد نقل بايدن للعمال أن شركات صناعة السيارات "الثلاثة الكبار" ــ فورد، وجنرال موتورز، وستيلانتس ــ كانت تعمل بشكل جيد للغاية، واحزروا ماذا؟ أنتم يجب أن تقوموا بعمل جيد للغاية أيضا".

وقد تلقى هتافات من الجمهور عندما اعرب عن دعمه لمطالب العمال قائلا: "أنت تستحق الزيادة الكبيرة التي تحتاجها والمزايا الأخرى".