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منتخب السيدات يخاطب الكاف لتحديد موعد مباراتى السنغال بتصفيات أفريقيا

9/27/2023 4:27:29 AM
(MENAFN- Youm7) خاطب الجهاز الفني لمنتخب مصر للسيدات بقيادة محمد كمال، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لمعرفة موعد مباراتي سيدات الفراعنة أمام السنغال في تصفيات إفريقيا بعدما ضرب أسود التيرانجا موعدا مع مصر التي تجاوزت جنوب السودان، وذلك ليتحدد طرفي المواجهة المرتقبة في الدور المقبل.



وتأهل منتخب مصر للسيدات لهذا الدور بعدما جدد فوزه على منتخب جنوب السودان بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعتهما باستاد السلام، فى إياب التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.



أحرز أهداف منتخب مصر سامية آدم وحالا مصطفى وسارة عصام (هدفين)، وكان منتخب مصر للسيدات نجح في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بنفس النتيجة.

ويشارك منتخب مصر الأول فى التصفيات المؤهلة لـ كان المغرب 2024 للنسخة الثانية على التوالي، بعد المشاركة فى النسخة الماضية، والتي ودعها منتخبنا الوطني، من الدور التمهيدي بعد الخسارة ذهابًا وإيابًا من منتخب تونس الشقيق.



ويضم الجهاز الفني لمنتخب السيدات كلا من محمد كمال مديرا فنيا، إسراء أسامة مدربا عاما، محمد عرفات مدرب حراس المرمى، سالم عاطف محلل أداء، محمد

خاطر معد بدني، إيمان كمال طبيب المنتخب، وميريت مونيس إخصائي علاج طبيعي، حنان حامد إخصائي تأهيل، سونيا سيد مدير إداري للمنتخب، أحمد حسن وحسني نصر للمهمات.







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