موديست وكهربا يضعان كولر فى ورطة قبل مواجهة سان جورج الإثيوبى

MENAFN - Youm7) تسيطر حالة من القلق على الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر، بشأن رأس الحربة الذي سيشارك أساسي في مباراته ضد سان جورج الإثيوبي بعد غد الجمعة في إياد دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني الأهلي من إصابة الثنائي محمود كهربا وصلاح محسن، وعدم قيد الفرنسي أنتوني موديست في قائمة الفريق الأحمر الأولية، وعدم مشاركته في مباراتي دور الـ32 للبطولة الإفريقية.

ويحاول الجهاز الفني تجهيز الثنائي كهربا وصلاح من أجل لحاق أحدهما بمباراة سان جورج والمشاركة أساسيا، وحل أزمة النقص العددي في مركز رأس الحربة خلال موقعة الجمعة.

على جانب آخر، يخوض عمرو السولية لاعب وسط

الاهلي

المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، بعد تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية منذ فترة، والخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، من أجل تجهيزه للانتظام في التدريبات الجماعية للأهلي ومن ثم المشاركة في المباريات بعد غياب طويل عن المشاركة مع الفريق الأحمر بسبب الإصابة.

وبدأ عمرو السولية مرحلة جديدة من التأهيل هي عبارة عن بالجري حول الملعب منذ يوم الاثنين الماضي، وذلك ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، على أن يحدد طبيب الفريق الأحمر موعد انتظامه في التدريبات الجماعية وفقا لاستجابة عضلة اللاعب للعلاج وعدم التعجل في عودته خشية من تجدد الإصابة كما حدث في بداية الموسم الحالي.







