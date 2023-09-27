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شوبير: الأهلي رفض ضم إمام عاشور في وقت سابق مقابل 500 ألف جنيه

9/27/2023 4:27:29 AM
(MENAFN- Youm7) أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالصفقات الجديدة للنادى الأهلي التي أبرمها في موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة خاصة الثنائي إمام عاشور ورضا سليم، بعد تقدمهما عروضا طيبة رفقة الفريق الأحمر.



وكشف شوبير خلال تصريحات لبرنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت مفاجأة بشأن إمام عاشور، مشيرا إلى أن أحد المسئولين في لجنة التعاقدات من قبل أخبره أنه كان من الممكن التعاقد مع إمام عاشور مقابل 500 ألف جنيه منذ فترة، وقال للجهاز الفني، أن اللاعب سيكون إضافة قوية للأهلي ولكن الإدارة الفنية وقتها رفضت التعاقد مع إمام عاشور.



وأردف: "نفس الأمر حدث من قبل مع إحدى الإدارات الفنية السابقة التي رفضت ضم البرازيلي كينو للأهلي، وأحيانا العين لا تكون جيدة في الاختيار".



وقال: "أنتوني موديست المهاجم الفرنسي أمام تحدي إما أن ينصف مارسيل كولر الذي طلب التعاقد معه أو يخيب ظنه في اللاعب، وفي حال عدم نجاحه، فإن الأهلي لن يكرر تجربة جلب لاعبين من الدوريات الأوروبية وسينصب تركيزه على الدوريات الإفريقية فقط في البحث عن لاعبين مميزين لتدعيم صفوفه.







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