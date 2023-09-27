الجولة الأولى من دورى المحترفين.. 20 هدفا حصيلة الأسبوع وبامبا الهداف

MENAFN - Youm7) أسدل الستار عن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دورى المحترفين "القسم الثانى أ" مساء الثلاثاء، والتي شهدت منافسة قوية بين كل الفرق والتي من المتوقع أن تزداد سخونة في الجولات القادمة، خاصة أن المسابقة من دور واحد.

20 هدفا حصيلة الجولة

نجح 19 لاعبا فى تسجيل 20 هدفا فى مباريات الجولة الأولى بمعدل هدفين في كل مباراة، ويعتلى قائمة الهدافين اللاعب إسماعيل بامبا مهاجم بتروجت الذى سجل ثنائية فى شباك أسوان، ثم هدف لكل من إبراهيم القاضى وأحمد ممدوح وأحمد خالد وأحمد أشرف وعبد الرحمن الخميسى، على حسين ومؤمن عاطف وأحمد رأفت، اكرم عبد ربه ومحمد رضا وحسام بركات ومصطفى الصفتي، إسلام صبحي وشيكا وكوليبالي وأحمد حسني، يوسف بيبو، محمد عاطف.

ويعتلى فريق بترول أسيوط صدارة ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 3 نقاط، متساويا مع المصرية للاتصالات "we" بعد تسجيلهم 3 أهداف في جولة الافتتاح، ويأتي من بعدهما كل من بتروجت ووادى دجلة وحرس الحدود وطنطا وغزل المحلة أصاحب الثلاثة نقاط.

نتائج مباريات الجولة الأولى

السكة الحديد 0 / 0 لافيينا

حرس الحدود 1/ 0 أبو قير للأسمدة

بتروجت 2/ 0 أسوان

النصر للتعدين 1 / 3 بترول أسيوط

النجوم 0/ 0 مكادى

وادى دجلة 2/ 1 المقاصة

طنطا 1/ 0 راية

دكرنس 1/ 3 اتصالات

جمهورية شبين 0 / 1 غزل المحلة

بروكسى 2/ 2 القناة



