مران الزمالك.. عودة عبد الله جمعة وحسام عبد المجيد وجلسة أوسوريو

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- Youm7) انتظم عبدالله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وخاض عبدالله جمعة الفقرات الفنية في مران اليوم، بعد أن انتهى أمس من البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الجهاز الفني في الفترة الماضية.
وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وضع برنامج تدريبي خاص لعبدالله جمعة من أجل الوصول للوزن المثالي.
كما تواجد حسام عبد المجيد مدافع الزمالك في مران الفريق صباح اليوم بعد حصوله على راحة من مران الأمس، بسبب تعرضه للإصابة بكدمة في مفصل الركبة خلال مشاركته في مباراة الزمالك والمقاولون العرب الأخيرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.
وخضع عبد المجيد لفحوصات الطبية، والتي
أثبتت قدرته على المشاركة في مران اليوم بشكل طبيعي، وخاض فقرات مران اليوم بعد الاطمئنان على حالته من الناحية الطبية.
ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.
وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك جلسة مع لاعبي الفريق على هامش تدريبات اليوم شهدت التأكيد على أهمية مباراة آرتا سولار وضرورة التعويض بعد نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا، وطالب المدير الفني الكولومبي من اللاعبين ضرورة التركيز على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني.
وشرح أوسوريو بعض الأدوار الفنية للاعبين داخل الملعب، ووجه المدير الفني التعليمات للاعبي كل مركز، وشدد على عدم اغفال الواجبات الدفاعية أمام أرتا سولار خاصة أن الزمالك مطالب بالحفاظ على نظافة شباكه مع تسجيل أكثر من هدفين.
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