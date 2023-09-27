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مران الزمالك.. عودة عبد الله جمعة وحسام عبد المجيد وجلسة أوسوريو

9/27/2023 4:27:28 AM
(MENAFN- Youm7) انتظم عبدالله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض عبدالله جمعة الفقرات الفنية في مران اليوم، بعد أن انتهى أمس من البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الجهاز الفني في الفترة الماضية.
وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وضع برنامج تدريبي خاص لعبدالله جمعة من أجل الوصول للوزن المثالي.

كما تواجد حسام عبد المجيد مدافع الزمالك في مران الفريق صباح اليوم بعد حصوله على راحة من مران الأمس، بسبب تعرضه للإصابة بكدمة في مفصل الركبة خلال مشاركته في مباراة الزمالك والمقاولون العرب الأخيرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.
وخضع عبد المجيد لفحوصات الطبية، والتي
أثبتت قدرته على المشاركة في مران اليوم بشكل طبيعي، وخاض فقرات مران اليوم بعد الاطمئنان على حالته من الناحية الطبية.
ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.
وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك جلسة مع لاعبي الفريق على هامش تدريبات اليوم شهدت التأكيد على أهمية مباراة آرتا سولار وضرورة التعويض بعد نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا، وطالب المدير الفني الكولومبي من اللاعبين ضرورة التركيز على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني.
وشرح أوسوريو بعض الأدوار الفنية للاعبين داخل الملعب، ووجه المدير الفني التعليمات للاعبي كل مركز، وشدد على عدم اغفال الواجبات الدفاعية أمام أرتا سولار خاصة أن الزمالك مطالب بالحفاظ على نظافة شباكه مع تسجيل أكثر من هدفين.



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