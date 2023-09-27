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5 فرق إطفاء تسيطر على حريق محلات أخشاب في الشويخ الصناعية

9/27/2023 4:27:25 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 9 (كونا) -- أعلنت قوة الاطفاء العام اليوم الأربعاء أن خمسة فرق تابعة لها تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في محلات أخشاب في منطقة الشويخ الصناعية.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء في بيان صحفي أن بلاغا ورد إلى إدارة العمليات المركزية فجر اليوم يفيد باندلاع حريق في عدد من المحلات تستخدم كمناجر في منطقة الشويخ الصناعية.
وأوضحت أن إدارة العمليات وجهت 5 فرق إطفاء لموقع الحادث وعند وصول الفرق للموقع تبين أن الحريق في أربعة محلات تستخدم كمناجر لبيع الأخشاب وعلى الفور باشرت الفرق في عملية المكافحة وإخماد الحريق والسيطرة عليه دون وقوع أي إصابات تذكر.
وتواجد في مكان الحادث نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ومدير إطفاء محافظة العاصمة العميد أحمد هايف.
وأهابت إدارة العلاقات العامة والإعلام ملاك ومستأجري المصانع والقسائم الصناعية والمباني التجارية والاستثمارية بضرورة تطبيق اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق وذلك لتحقيق الأمن المجتمعي. (النهاية)

ع ك / خ د ع



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