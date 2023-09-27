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البنك المركزي الصيني يتعهد بتكثيف تعديلات السياسة النقدية

9/27/2023 4:27:25 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 27 - 9 (كونا) -- تعهد البنك المركزي الصيني اليوم الأربعاء بمواصلة دعم الاقتصاد الحقيقي وتكثيف تعديلات السياسة النقدية مع تحسن انتعاش الاقتصاد مؤكدا أنه سينفذ تعديلاته "بطريقة دقيقة وفعالة".
ونقلت صحيفة (تشاينا ديلي) الحكومية عن البنك القول في بيان عقب اجتماع الربع الثالث ل (لجنة السياسة النقدية) التابعة ان "البيئة الخارجية في الوقت الحالي أكثر تعقيدا وشدة مع تباطؤ التجارة الاقتصادية الدولية والاستثمار واستمرار ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة في الدول المتقدمة التي من المتوقع أن تظل عالية".
وشدد البنك على أن "ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواصل التعافي والتحسن بزخم متزايد لكنه ما يزال يواجه تحديات مثل عدم كفاية الطلب".
وتابع "نحن بحاجة إلى استمرار الدعم ومواكبة الزخم الاقتصادي وتكثيف قوة تعديلات سياسة الاقتصاد الكلي وضمان التنفيذ الدقيق والفعال للسياسة النقدية الحكيمة".
وتشير بيانات الى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 3ر6 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالعام السابق بعدما سجل 5ر4 بالمئة في الربع الأول من العام. (النهاية)

م ك / ط م ا



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