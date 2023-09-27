البنك المركزي الصيني يتعهد بتكثيف تعديلات السياسة النقدية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 27 - 9 (كونا) -- تعهد البنك المركزي الصيني اليوم الأربعاء بمواصلة دعم الاقتصاد الحقيقي وتكثيف تعديلات السياسة النقدية مع تحسن انتعاش الاقتصاد مؤكدا أنه سينفذ تعديلاته "بطريقة دقيقة وفعالة".
ونقلت صحيفة (تشاينا ديلي) الحكومية عن البنك القول في بيان عقب اجتماع الربع الثالث ل (لجنة السياسة النقدية) التابعة ان "البيئة الخارجية في الوقت الحالي أكثر تعقيدا وشدة مع تباطؤ التجارة الاقتصادية الدولية والاستثمار واستمرار ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة في الدول المتقدمة التي من المتوقع أن تظل عالية".
وشدد البنك على أن "ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواصل التعافي والتحسن بزخم متزايد لكنه ما يزال يواجه تحديات مثل عدم كفاية الطلب".
وتابع "نحن بحاجة إلى استمرار الدعم ومواكبة الزخم الاقتصادي وتكثيف قوة تعديلات سياسة الاقتصاد الكلي وضمان التنفيذ الدقيق والفعال للسياسة النقدية الحكيمة".
وتشير بيانات الى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 3ر6 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالعام السابق بعدما سجل 5ر4 بالمئة في الربع الأول من العام. (النهاية)
م ك / ط م ا
MENAFN27092023000071011013ID1107150216
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