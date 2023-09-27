الدولار الأمريكي يرتفع أمام الدينار إلى 309ر0 واليورو ينخفض إلى 326ر0

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 9 (كونا) -- ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء بنسسبة 03ر0 المئة إلى مستوى 309ر0 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 23ر0 في المئة إلى مستوى 326ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 44ر0 في المئة إلى مستوى 375ر0 دينار والفرنك السويسري بنسبة 47ر0 في المئة إلى مستوى 336ر0 دينار فيما استقر الين الياباني عند 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
ه ث / ا ع س
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