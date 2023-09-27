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الدولار الأمريكي يرتفع أمام الدينار إلى 309ر0 واليورو ينخفض إلى 326ر0

9/27/2023 4:27:24 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 9 (كونا) -- ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء بنسسبة 03ر0 المئة إلى مستوى 309ر0 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 23ر0 في المئة إلى مستوى 326ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 44ر0 في المئة إلى مستوى 375ر0 دينار والفرنك السويسري بنسبة 47ر0 في المئة إلى مستوى 336ر0 دينار فيما استقر الين الياباني عند 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)

ه ث / ا ع س




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