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البنك التجاري الكويتي: نجاح إصدار سندات مساندة بقيمة 50 مليون دينار ضمن الشريحة الثانية لرأس المال

9/27/2023 4:27:22 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 9 (كونا) -- أعلن البنك التجاري الكويتي نجاح إصدار الشريحة الأولى من برنامج إصدار سندات مساندة بقيمة 50 مليون دينار (نحو 153 مليون دولار أمريكي) وذلك ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة لا تزيد عن 100 مليون دينار (نحو 306 ملايين دولار).
وقال البنك في إفصاح منشور اليوم الأربعاء على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت إن عدد السندات المصدرة بلغ ألف سند بقيمة اسمية 50 ألف دينار (نحو 153 ألف دولار) للسند الواحد وبلغ سعر إصدار سندات الشريحة الأولى 100 في المئة من قيمتها الاسمية ومدة استحقاق 10 سنوات تستحق في 26 سبتمبر 2033.
وعن الأثر المالي لذلك الإجراء أفاد بأنه يتمثل في زيادة الشريحة الثانية من رأس المال المساند للبنك ومن شأن ذلك تعزيز كفاية رأس المال عملا بالأطر الصادرة عن (بازل 3).
وتأسس البنك عام 1960 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح به 250 مليون دينار (نحو 762 مليون دولار) وتكمن أغراضه في القيام بكافة الأعمال المصرفية. (النهاية)

ه ث



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