البنك التجاري الكويتي: نجاح إصدار سندات مساندة بقيمة 50 مليون دينار ضمن الشريحة الثانية لرأس المال

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 9 (كونا) -- أعلن البنك التجاري الكويتي نجاح إصدار الشريحة الأولى من برنامج إصدار سندات مساندة بقيمة 50 مليون دينار (نحو 153 مليون دولار أمريكي) وذلك ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة لا تزيد عن 100 مليون دينار (نحو 306 ملايين دولار).
وقال البنك في إفصاح منشور اليوم الأربعاء على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت إن عدد السندات المصدرة بلغ ألف سند بقيمة اسمية 50 ألف دينار (نحو 153 ألف دولار) للسند الواحد وبلغ سعر إصدار سندات الشريحة الأولى 100 في المئة من قيمتها الاسمية ومدة استحقاق 10 سنوات تستحق في 26 سبتمبر 2033.
وعن الأثر المالي لذلك الإجراء أفاد بأنه يتمثل في زيادة الشريحة الثانية من رأس المال المساند للبنك ومن شأن ذلك تعزيز كفاية رأس المال عملا بالأطر الصادرة عن (بازل 3).
وتأسس البنك عام 1960 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح به 250 مليون دينار (نحو 762 مليون دولار) وتكمن أغراضه في القيام بكافة الأعمال المصرفية. (النهاية)
ه ث
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