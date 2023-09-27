بورصة الكويت توقف التداول في أسهم 5 شركات مدرجة لأسباب مختلفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 9 (كونا) -- أعلنت شركة بورصة الكويت اليوم الأربعاء وقف التداول في أسهم خمس شركات مدرجة لعدة أسباب بينها عدم تقديم البيانات المالية أو لقرار من هيئة الأسواق أو تجاوز خسائرها المتراكمة نسبة ال75 في المئة أو لعدم ابداء الرأي من مراقب الحسابات.
وأوضحت (بورصة الكويت) في إفصاح منشور على موقعها الإلكتروني أن الشركات الموقوفة هي (الصلبوخ التجارية) و(مينا العقارية) و(ياكو الطبية) و(أسيكو للصناعات) و(الخليجية للاستثمار البترولي).
وأسست بورصة الكويت في أبريل 2014 وتتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت ومنذ عام 2016 تسهم في الدفع قدما بمسيرة التواصل والنمو فضلا عن تقديم الدعم لهيئة أسواق المال والجهات المصدرة والمستثمرين وكل الأطراف المعنية الأخرى. (النهاية)
ه ث
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