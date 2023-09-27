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بورصة الكويت توقف التداول في أسهم 5 شركات مدرجة لأسباب مختلفة

9/27/2023 4:27:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 9 (كونا) -- أعلنت شركة بورصة الكويت اليوم الأربعاء وقف التداول في أسهم خمس شركات مدرجة لعدة أسباب بينها عدم تقديم البيانات المالية أو لقرار من هيئة الأسواق أو تجاوز خسائرها المتراكمة نسبة ال75 في المئة أو لعدم ابداء الرأي من مراقب الحسابات.
وأوضحت (بورصة الكويت) في إفصاح منشور على موقعها الإلكتروني أن الشركات الموقوفة هي (الصلبوخ التجارية) و(مينا العقارية) و(ياكو الطبية) و(أسيكو للصناعات) و(الخليجية للاستثمار البترولي).
وأسست بورصة الكويت في أبريل 2014 وتتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت ومنذ عام 2016 تسهم في الدفع قدما بمسيرة التواصل والنمو فضلا عن تقديم الدعم لهيئة أسواق المال والجهات المصدرة والمستثمرين وكل الأطراف المعنية الأخرى. (النهاية)

ه ث




MENAFN27092023000071011013ID1107150211

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