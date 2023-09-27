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الأسهم الآسيوية تشهد أداء متباينا

9/27/2023 4:27:09 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 أيلول (بترا)- استقرت الأسهم الآسيوية بالقرب من أدنى مستوياتها منذ شهر آذار، بضغط من احتمالات بقاء أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة لفترة أطول وأزمة العقارات المستمرة في الصين.
وتراجع مؤشر الأسهم الآسيوية للجلسة الثالثة على التوالي مع انزلاق المؤشرات الأساسية في اليابان وأستراليا، كما أدت الخسائر في الأسهم الكورية الجنوبية إلى اقتراب مؤشر كوسبي من أدنى مستوياته منذ ستة أشهر، وفقا لوكالة (بلومبرغ) الاقتصادية.
على النقيض من ذلك، صعد المؤشر الرئيسي في هونغ كونغ مع استقرار الأسهم في البر الرئيسي الصيني بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها في وقت سابق مع إعلان الصين عن تحسن الأرباح الصناعية، متجاهلة تزايد الاضطرابات في قطاع العقارات.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
27/09/2023 11:08:00

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