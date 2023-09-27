فريق الاتحاد يحسم فوزه بلقب دوري الناشئات لكرة القدم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 أيلول (بترا)- حسم فريق نادي الاتحاد تتويجه بلقب الدوري النسوي تحت سن 16 لأندية النخبة لموسم 2023 / 2024، عقب تفوقه مساء أمس الثلاثاء، على فريق الراية (3-0)، مع اختتام منافسات الجولة التاسعة من البطولة.
وينتظر فريق الاتحاد الذي رفع رصيده إلى 19 نقطة، تتويجه باللقب عقب مباراته أمام الأرثوذكسي عند السادسة مساء بعد غد الجمعة، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين ذهابا وإيابا، ويتوج الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط بطلا للدوري النسوي – النخبة تحت سن 16 لموسم 2023 / 2024، فيما يهبط أخر فريق على سلم الترتيب إلى مصاف أندية الدرجات للموسم القادم.
--(بترا)
خ خ/م ق/
27/09/2023 11:03:45
MENAFN27092023000117011021ID1107150209
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