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فريق الاتحاد يحسم فوزه بلقب دوري الناشئات لكرة القدم

9/27/2023 4:27:09 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 أيلول (بترا)- حسم فريق نادي الاتحاد تتويجه بلقب الدوري النسوي تحت سن 16 لأندية النخبة لموسم 2023 / 2024، عقب تفوقه مساء أمس الثلاثاء، على فريق الراية (3-0)، مع اختتام منافسات الجولة التاسعة من البطولة.
وينتظر فريق الاتحاد الذي رفع رصيده إلى 19 نقطة، تتويجه باللقب عقب مباراته أمام الأرثوذكسي عند السادسة مساء بعد غد الجمعة، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين ذهابا وإيابا، ويتوج الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط بطلا للدوري النسوي – النخبة تحت سن 16 لموسم 2023 / 2024، فيما يهبط أخر فريق على سلم الترتيب إلى مصاف أندية الدرجات للموسم القادم.
--(بترا)
خ خ/م ق/
27/09/2023 11:03:45

MENAFN27092023000117011021ID1107150209

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