أرباح الشركات الصناعية الكبري بالصين تسجل انتعاشا قويا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 أيلول (بترا)- أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء اليوم الأربعاء، أن الشركات الصناعية الكبرى بالصين شهدت انتعاشا قويا في أرباحها خلال آب الماضي، إذ ارتفعت أرباحها بنسبة 17.2 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وجاءت زيادة الأرباح المذكورة مقارنة بانخفاض بنسبة 6.7 بالمئة و8.3 بالمئة خلال حزيران وتموز الماضيين، على التوالي، وفق ما نقلته وكالة شينخوا الصينية.

وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وصلت أرباح الشركات الصناعية الكبرى، التي لا تقل الإيرادات السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان (حوالي 2.79 مليون دولار أميركي)، إلى 4.66 تريليون يوان، بانخفاض قدره 11.7 بالمئة على أساس سنوي، مع تقلص وتيرة الانخفاض بنسبة 3.8 نقطة مئوية عن الأشهر السبعة الأولى.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/Hs

27/09/2023 10:58:28