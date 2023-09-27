أرباح الشركات الصناعية الكبري بالصين تسجل انتعاشا قويا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 أيلول (بترا)- أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء اليوم الأربعاء، أن الشركات الصناعية الكبرى بالصين شهدت انتعاشا قويا في أرباحها خلال آب الماضي، إذ ارتفعت أرباحها بنسبة 17.2 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وجاءت زيادة الأرباح المذكورة مقارنة بانخفاض بنسبة 6.7 بالمئة و8.3 بالمئة خلال حزيران وتموز الماضيين، على التوالي، وفق ما نقلته وكالة شينخوا الصينية.
وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وصلت أرباح الشركات الصناعية الكبرى، التي لا تقل الإيرادات السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان (حوالي 2.79 مليون دولار أميركي)، إلى 4.66 تريليون يوان، بانخفاض قدره 11.7 بالمئة على أساس سنوي، مع تقلص وتيرة الانخفاض بنسبة 3.8 نقطة مئوية عن الأشهر السبعة الأولى.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/Hs
27/09/2023 10:58:28
MENAFN27092023000117011021ID1107150208
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