السفارة الصينية تحتفل بالعيد الوطني لبلادها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 أيلول (بترا)- أقامت السفارة الصينية في الأردن، مساء أمس الثلاثاء، حفل استقبال بمناسبة الذكرى 74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، حضره عدد من المسؤولين والأعيان والنواب والسفراء والصحفيين والمدعوين.

وقال السفير الصيني لدى الأردن تشن تشوان دونغ في كلمة له خلال الحفل، إن الصداقة الصينية الأردنية توطدت بفضل قيادة البلدين وتعزز التعاون المتبادل، ويجمع بين البلدين توافق واسع حول القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف، أن التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين تزايد بقوة، مشيراً إلى أن حجم التجارة الثنائية وصلت خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام إلى ما يقرب من 3.5 مليار دولار أميركي، وزادت واردات الصين من الأردن بنحو 25 بالمئة، وأصدرت السفارة تأشيرات لنحو 7500 شخص هذا العام، ونظمت دورات تدريبية لنحو 400 أردني في مجالات الصحة والزراعة والجيل الخامس، بالإضافة إلى تدفق السيارات الكهربائية في الشوارع الأردنية.

وعرض السفير الصيني لمسيرة التنمية الاقتصادية السريعة والاستقرار الاجتماعي المستدام الذي شهدته بلاده على مدى 74 عاماً، مشيراً إلى أن الاقتصاد الصيني حقق نمواً ملحوظاً بالجودة العالية.

وأكد السفير دونغ، أن الصين تواصل دورها البناء في منطقة الشرق الأوسط، وستظل تساهم لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وشريكا لتعزيز التنمية في المنطقة.

وقدم الاتحاد الاردني لرياضة الكونغ فو والكراتيه وشباب من مبرة أم الحسين عروضاً لألعاب التايكواندو والكونغ فو أمام الحضور، مثلما قامت الفنانة زينة برهوم بتقديم وصلة غنائية من الفن الصيني.

--(بترا)

ص خ/م ق/أس

27/09/2023 10:27:08