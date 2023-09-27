السفارة الصينية تحتفل بالعيد الوطني لبلادها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 أيلول (بترا)- أقامت السفارة الصينية في الأردن، مساء أمس الثلاثاء، حفل استقبال بمناسبة الذكرى 74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، حضره عدد من المسؤولين والأعيان والنواب والسفراء والصحفيين والمدعوين.
وقال السفير الصيني لدى الأردن تشن تشوان دونغ في كلمة له خلال الحفل، إن الصداقة الصينية الأردنية توطدت بفضل قيادة البلدين وتعزز التعاون المتبادل، ويجمع بين البلدين توافق واسع حول القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف، أن التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين تزايد بقوة، مشيراً إلى أن حجم التجارة الثنائية وصلت خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام إلى ما يقرب من 3.5 مليار دولار أميركي، وزادت واردات الصين من الأردن بنحو 25 بالمئة، وأصدرت السفارة تأشيرات لنحو 7500 شخص هذا العام، ونظمت دورات تدريبية لنحو 400 أردني في مجالات الصحة والزراعة والجيل الخامس، بالإضافة إلى تدفق السيارات الكهربائية في الشوارع الأردنية.
وعرض السفير الصيني لمسيرة التنمية الاقتصادية السريعة والاستقرار الاجتماعي المستدام الذي شهدته بلاده على مدى 74 عاماً، مشيراً إلى أن الاقتصاد الصيني حقق نمواً ملحوظاً بالجودة العالية.
وأكد السفير دونغ، أن الصين تواصل دورها البناء في منطقة الشرق الأوسط، وستظل تساهم لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وشريكا لتعزيز التنمية في المنطقة.
وقدم الاتحاد الاردني لرياضة الكونغ فو والكراتيه وشباب من مبرة أم الحسين عروضاً لألعاب التايكواندو والكونغ فو أمام الحضور، مثلما قامت الفنانة زينة برهوم بتقديم وصلة غنائية من الفن الصيني.
--(بترا)
ص خ/م ق/أس
27/09/2023 10:27:08
MENAFN27092023000117011021ID1107150207
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