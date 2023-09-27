الخارجية تعزي بضحايا حريق قاعة أفراح في العراق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 أيلول (بترا)- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق بضحايا الحريق الذي وقع مساء أمس الثلاثاء في أحد قاعات الأفراح في محافظة نينوى، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية العراق الشقيق في هذا المصاب الأليم، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

--(بترا)

ص خ/م ق/أس

27/09/2023 10:35:36