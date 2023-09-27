الاحتلال يجري تدريبات عسكرية في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 27 أيلول (بترا) - أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تدريبات عسكرية في خربة الفارسية في الأغوار الشمالية.

وذكرت محافظة طوباس والأغوار في بيان لها اليوم، أن جنود الاحتلال نفذوا منذ ساعات الصباح الباكر تدريبات واسعة في غالبية مناطق الخربة، بمشاركة أعداد كبيرة من جنود المشاة، تخللها استخدام الرصاص الحي.

يذكر أن جيش الاحتلال ينفذ تدريبات عسكرية في مناطق عديدة من الأغوار الشمالية عدة مرات سنويا، ما يترتب على ذلك خسائر زراعية، بسبب استخدام المعدات والذخائر مع مواسم الزرع والحصاد، كما تشكل هذه التدريبات خطرا حقيقيا على حياة المواطنين الفلسطينيين بسبب استخدام الرصاص والذخائر الحية.

--(بترا)

م.ف/م ق/أس

27/09/2023 10:20:14