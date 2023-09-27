الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس المحتلة
التاريخ
9/27/2023 4:27:02 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 27 أيلول (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء 15 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل ونابلس وقلقيلية وطوباس وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت المواطنين بزعم أنهم مطلوبون.
--(بترا)
م.ف/م ق/أس
27/09/2023 10:15:51
MENAFN27092023000117011021ID1107150204
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