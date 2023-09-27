الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس المحتلة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 27 أيلول (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء 15 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل ونابلس وقلقيلية وطوباس وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت المواطنين بزعم أنهم مطلوبون.

--(بترا)

م.ف/م ق/أس

27/09/2023 10:15:51