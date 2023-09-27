الملك يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 أيلول (بترا)- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الأمتين العربية والإسلامية، اليوم، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال جلالته في تدوينه على صفحته الرسمية عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، "في مولد نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، نبراس الهدى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الخير والبركات على الأمتين العربية والإسلامية، كل عام وأنتم بخير".

--(بترا)

م ق/أس

27/09/2023 10:10:24