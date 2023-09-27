الملك يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف

الملك يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف
التاريخ
9/27/2023 4:27:00 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 أيلول (بترا)- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الأمتين العربية والإسلامية، اليوم، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وقال جلالته في تدوينه على صفحته الرسمية عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، "في مولد نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، نبراس الهدى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الخير والبركات على الأمتين العربية والإسلامية، كل عام وأنتم بخير".
--(بترا)
م ق/أس
27/09/2023 10:10:24
MENAFN27092023000117011021ID1107150203
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