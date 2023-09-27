بلينكن يعلن تعليق جزء من المساعدات الأميركية للغابون بعد الانقلاب

MENAFN - Jordan News Agency)



واشنطن 27 أيلول (بترا)- أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ليل الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قررت تعليق جزء من مساعداتها المخصصة للغابون في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهده هذا البلد الشهر الماضي، بحسب واشنطن بوست.

وقال بلينكن في بيان، إن "الحكومة الأميركية تعلق جزءا من برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها حكومة الغابون ريثما نجري تقييما للتدخل اللادستوري، الذي قام به أفراد في جيش هذا البلد".

ولم يحدد البيان حجم المساعدات التي تم تعليقها ولا البرامج المستهدفة بشكل مباشر بالقرار.

--(بترا)

ب خ/أس

27/09/2023 08:02:07