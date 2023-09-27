أجواء خريفية معتدلة في معظم المناطق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 أيلول (بترا)- تكون الأجواء اليوم الأربعاء، خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبيا إلى حارة في البادية و الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد الخميس، خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبيا إلى حارة في البادية و الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتستمر الأجواء خريفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول، وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

كما يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة يوم السبت المقبل، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول، وحارة نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 17 وفي مرتفعات الشراة 29 - 16، وفي مناطق البادية 36 - 18، وفي مناطق السهول 33 - 17، وفي الأغوار الشمالية 40 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 27، وفي البحر الميت 39 - 26، وفي خليج العقبة 40 - 25 درجة مئوية.

--(بترا)

م ح/أس

27/09/2023 07:53:07