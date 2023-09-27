أحمد سعد وميريام فارس يجتمعان فى حفل غنائى بدولة الإمارات الجمعة

MENAFN - Youm7) يحيى النجمان أحمد سعد وميريام فارس، حفلاً غنائياً، في دبى بدولة الإمارات، بعد غد الجمعة 29 سبتمبر الجارى، ويقدم النجمان باقة مميزة من أشهر أغنياتهم المحببة لدى جمهورهم.

يذكر أن أحمد سعد أحيى مؤخرًا، حفل كامل العدد فى مدينة العلمين الجديدة ضمن مهرجان العلمين فى دورته الأولى، وقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه وسط هتاف الجمهور، إذ قدم أغاني: "إيه اليوم الحلو ده" و"وسع وسع" و"صدقيني".

وأكد النجم أحمد سعد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سعيد بردود الأفعال التى تلقاها بعد حفله بمهرجان العلمين الجديدة فى دورته الأولى ورفعت شعار كامل العدد.

وأضاف أحمد سعد أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفرت كل الإمكانيات لخروج الحفل فى أفضل صورة شرفتنا أمام العالم كله، مشيرًا إلى أنه سعيد بعرض حفلته غدًا على قناة اون إحدى قنوات المتحدة، وعرض الحفلات الأخرى أيضا.