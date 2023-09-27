فيلم العميل صفر يحصد 43.2 مليون جنيه في شباك التذاكر السعودى

MENAFN - Youm7) حصد فيلم "العميل صفر " للنجم أكرم حسنى، إيرادات بلغت 8.251.653 مليون ريال سعودى بما يعادل 43.258.386 مليون جنيه مصري في شباك التذاكر السعودى خلال 5 أسابيع عرض إذ انطلق الفيلم في سينمات المملكة العربية السعودية يوم الخميس الموافق 24 أغسطس الماضى بعد عرضه في مصر بأسبوع.

وعلى مستوى شباك التذاكر المصرى يواصل فيلم "العميل صفر" تصدره شباك تذاكر موسم الصيف السينمائى 2023 محققاً إيرادات تخطت 33 مليون جنيه خلال 6 أسابيع عرض، حيث انطلق الفيلم في دور العرض المصرية يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس الماضي.

فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى، بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي والممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل "جيمس بوند" لكنه يفشل في ذلك من خلال تعرضه للعديد من المواقف الكوميدية.

يخوض أكرم حسنى أولى بطولاته المطلقة فى عالم السينما بفيلم "العميل صفر" بعدما حقق أكرم عدة نجاحات حققها اكرم فى الدراما والسينما خلال الأعوام الماضية، حيث قدم أفلام "بنك الحظ" مع محمد ممدوح ومحمد ثروت، و"كلب بلدى" مع أحمد فهمى، "والبدلة" مع تامر حسنى إضافة إلى ظهوره كضيف شرف في أكثر من فيلم، كما قدم أكرم حسنى البطولة في الدراما خلال مسلسلى "الوصية" عام 2018 و"مكتوب عليا" عام 2022



