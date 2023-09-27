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ذكرى المولد النبوي.. أبرز 5 أفلام دينية فى تاريخ السينما المصرية

9/27/2023 4:26:37 AM
(MENAFN- Youm7) تحتفل الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشري ، والذي اهتمت السينما المصرية بتوثيقها على مدار تاريخها وعصورها بعدد من الأفلام، والتي ارتبطت في أذهان الجمهور مع هذه الذكرى، وتظل تعرض على شاشات التليفزيون وتجذب الجمهور إليها.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز الأفلام الدينية التي تناولت مولد النبي:

مولد الرسول
1964

فيلم "مولد الرسول" من إنتاج عام 1960، وبطولة يوسف وهبي وسميرة توفيق وأنور زكي وإخراج أحمد الطوخي .

هجرة الرسول
1964

وفيلم "هجرة الرسول"، الذي يتناول الفترة ما قبل الدعوة، وأنتج عام 1964، وهو من بطولة كل من: ماجدة، إيهاب نافع، عدلي كاسب، سميحة توفيق، حسن البارودي، هدى عيسى، وغيرهم من الفنانين، وسيناريو وحوار حسين حلمي المهندس وعبدالمنعم شميس، وإخراج إبراهيم عمارة.

فجر الإسلام 1971

فيلم "فجر الإسلام"، من بطولة نجوى إبراهيم، محمود مرسي، يحيى شاهين، عبدالرحمن علي، سميحة أيوب، ابراهيم عبدالرازق، وغيرهم من الفنانين، والعمل سيناريو صلاح أبو سيف و عبدالحميد جودة السحار، وإخراج صلاح أبو سيف.

الشيماء 1972

ومن أهم الأفلام الدينية التي تم إنتاجها، فيلم "الشيماء"، إنتاج عام 1972، وقام ببطولته أحمد مظهر وسميرة أحمد وأمينة رزق وغسان مطر وصلاح نظمي، من تأليف عبدالسلام موسى عن رواية علي أحمد باكثير، وإخراج حسام الدين مصطفى، ويتحدث الفيلم عن أخت النبي في الرضاعة، فضلا عن دعوة النبي.

الرسالة 1975

ومن الأفلام الدينية الهامة أيضا فيلم "الرسالة" الذي أنتج عام 1975، من بطولة عبدالله غيث، منى واصف، أحمد مرعي، محمد العربي، علي أحمد سالم، محمود سعيد، أما النسخة الإنجليزية فهي من بطولة انتوني كوين وايرين باباس.


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