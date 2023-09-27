محمد فراج: سعيد وممتن لاختيار فيلم فوى فوى فوى لتمثيل مصر فى الأوسكار

MENAFN - Youm7) أعرب النجم محمد فراج ، عن سعادته لاختيار فيلمه " فوى فوى فوى" لتمثيل مصر في سباق الأوسكار للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي بالأوسكار.

وكتب فراج، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "مبسوط جداً وممتن إلى الأبد باختيار الفيلم المصرى اللى أنا فخور بإنى جزء منه " فوى فوى فوى" عشان يمثل بلدى مصر فى الأوسكار وينافس على جايزة أفضل فيلم أجنبى شكرا لكل طاقم عمل الفيلم وصناعه شكرا لكل من دعم الفيلم".









كشفت لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في سباق الأوسكار عن ترشيحها فيلم "فوي فوي فوي" للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي بالأوسكار من المقرر أن تستقبل جائزة الأوسكار ترشيحات الدول على جائزة أفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالإنجليزية ثم يتم اختيار الأفلام المتنافسة وتعلنها لحين يتم الإعلان عن الفيلم الفائز بناء على اختيار إدارة الأوسكار، ويأتي ذلك بعدما غابت مصر عن تشريح فيلم يمثلها في الأوسكار.

"فوى فوى فوى" هو فيلم دراما كوميديا سوداء يحكى قصة حسن حارس الأمن، الذى يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصرعن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، في هذه الرحلة، يلتقي العديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

فيلم "فوى فوى فوى" مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

يذكر أن محمد فراج حقق نجاحًا كبيرًا في موسم دراما رمضان من خلال مشاركته مع النجم أحمد السقا في مسلسل "حرب"، وشارك في بطولته أيضا كل من: أحمد سعيد عبدالغني، سارة الشامي، إنجي المقدم، إيناس كامل، وغيرهم من الفنانين، تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال.