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ياسمين صبرى: ليس لدى مانع من استخدام شخصيتى بتقنيات الذكاء الاصطناعى

9/27/2023 4:26:37 AM
(MENAFN- Youm7) قالت الفنانة ياسمين صبرى، إن الذكاء الاصناعى سيكون أكثر كفاءة من الإنسان خلال الفترة المقبلة، موضحة أنه فى حال استخدام الذكاء الاصطناعى فى الدراما فإنها ليس لديها مانع من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى لتجسيد شخصية "ياسمين صبرى" فى صناعة الدراما، وأنها ستوقع على حقوق الملكية لاستخدام شخصيتها فى صناعة الدراما.



وتساءلت الفنانة ياسمين صبرى خلال جلسة: هل سيغير الذكاء الصناعي مستقبل الدراما العربية؟ بمنتدى الإعلام العربي، مؤكدة أن المستقبل سيكون لاستخدام الذكاء الاصطناعى ليس فقط فى الدراما بل فى كافة أمور الحياة.











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