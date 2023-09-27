طريقة عمل كوكيز دايت لمحبى نظام الكيتو

MENAFN - Youm7) كل شخص يحب تناول الحلوى بالطريقة التي يريدها عن طريق تناول قطع من التيشز كيك الجاهزة أو قطع البسكويت أو تناول الكوكيز بقطع الشوكولاتة، ولكن يوجد من يحب أن يتناول الطعام في نفس الوقت يقلل من الطعام الذى يتناوله، ولكن يوجد فئة يمكن أن تتناول وجبات من الطعام وتكون عالية فى السعرات ، وفى نفس الوقت تقل في الوزن أو حتى تحصل على الثبات في الوزن الذى تريده،

ويوجد وصفة سهلة وسريعة لا تأخذ الكثير من الوقت لمن يريد أن ينفذ وصفة الكوكيز لأصحاب نظلم الكيتو، وهى بدون دقيق مما يجعل المرء يشعر بالرضا، ولمعرفة تلك الوصفة يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "delish".



كوكيز

مكونات عمل الكوكيز السريع لنظام الكيتو:

ملعقة من زيت جوز الهند

3 ملاعق كبيرة من الزبدة

3 ملاعق كبيرة من السكر

1⁄2 ملعقة صغيرة من الملح

4 من صفار البيض الكبير

1⁄4 كوب من رقائق الشوكولاتة الغامقة الخالية من السكر

1 من رقائق جوز الهند

3⁄4

كوب من الجوز المفروم بشكل ناعم



الخليط

طريقة عمل الكوكيز السريع لنظام الكيتو:الخطوة الأولى:

يتم تسخين الفرن على حرارة تصل إلى 350 درجة، ويتم تغليف صينية الخبز بورق الخبز، ثم يتم تجهيز وعاء كبير، ويتم خلط كل من زيت جوز الهند والزبدة والسكر والملح وصفار البيض ويتم التقليب بشكل جيد ثم يتم وضع رقائق الشوكولاتة وجوز الهند مع إضافة الجوز ويتم التقليب جيداً.

الخطوة الثانية:

يتم خلط المكونات ووضعها في ملعقة الآيس كريم على شكل كرة، ويتم وضع كل كرة بشكل منفرد على ورق الخبز بجوار بعض ثم بعد ذلك يتم إدخاله في الفرن لمدة تصل إلى 15 دقيقة، ويخرج بعد الحصول على اللون الذهبى الجميل، ويقدم على شكل سناك مع الشاي أو القهوة على حسب الرغبة.

مع الحرص على استخدام المكونات مثل زيت جوز الهند و الزبدة بأن يكونوا متماسكين وبدرجة حرارة الغرفة حتى لا ينتشر الكوكيز على ورق الخبز ولا يحتفظ بالشكل الكروى.

الكوكيز



