طريقة عمل كوكيز دايت لمحبى نظام الكيتو

(MENAFN
- Youm7) كل شخص يحب تناول الحلوى بالطريقة التي يريدها عن طريق تناول قطع من التيشز كيك الجاهزة أو قطع البسكويت أو تناول الكوكيز بقطع الشوكولاتة، ولكن يوجد من يحب أن يتناول الطعام في نفس الوقت يقلل من الطعام الذى يتناوله، ولكن يوجد فئة يمكن أن تتناول وجبات من الطعام وتكون عالية فى السعرات ، وفى نفس الوقت تقل في الوزن أو حتى تحصل على الثبات في الوزن الذى تريده،
ويوجد وصفة سهلة وسريعة لا تأخذ الكثير من الوقت لمن يريد أن ينفذ وصفة الكوكيز لأصحاب نظلم الكيتو، وهى بدون دقيق مما يجعل المرء يشعر بالرضا، ولمعرفة تلك الوصفة يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "delish".
كوكيز
مكونات عمل الكوكيز السريع لنظام الكيتو:
ملعقة من زيت جوز الهند
3 ملاعق كبيرة من الزبدة
3 ملاعق كبيرة من السكر
1⁄2 ملعقة صغيرة من الملح
4 من صفار البيض الكبير
1⁄4 كوب من رقائق الشوكولاتة الغامقة الخالية من السكر
1 من رقائق جوز الهند
3⁄4
كوب من الجوز المفروم بشكل ناعم
الخليط
طريقة عمل الكوكيز السريع لنظام الكيتو:
الخطوة الأولى:
يتم تسخين الفرن على حرارة تصل إلى 350 درجة، ويتم تغليف صينية الخبز بورق الخبز، ثم يتم تجهيز وعاء كبير، ويتم خلط كل من زيت جوز الهند والزبدة والسكر والملح وصفار البيض ويتم التقليب بشكل جيد ثم يتم وضع رقائق الشوكولاتة وجوز الهند مع إضافة الجوز ويتم التقليب جيداً.
الخطوة الثانية:
يتم خلط المكونات ووضعها في ملعقة الآيس كريم على شكل كرة، ويتم وضع كل كرة بشكل منفرد على ورق الخبز بجوار بعض ثم بعد ذلك يتم إدخاله في الفرن لمدة تصل إلى 15 دقيقة، ويخرج بعد الحصول على اللون الذهبى الجميل، ويقدم على شكل سناك مع الشاي أو القهوة على حسب الرغبة.
مع الحرص على استخدام المكونات مثل زيت جوز الهند و الزبدة بأن يكونوا متماسكين وبدرجة حرارة الغرفة حتى لا ينتشر الكوكيز على ورق الخبز ولا يحتفظ بالشكل الكروى.
الكوكيز
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