اليوم العالمي للسياحة.. أماكن تقدر تزورها بأقل التكاليف

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- Youm7) القاهرة الكبرى تضم عددا كبيرا من الأماكن السياحية الترفيهية والتي يمكن الخروج فيها في أي وقت، وبينما نحتفل باليوم العالمي للسياحة، نستعرض خلال السطور التالية أبرز الأماكن السياحية التي يمكن قضاء وقت ممتع فيها بتكلفة لا تتخطى الـ100 جنيه، فهناك أماكن رسوم دخولها 5 جنيهات فقط.
متحف أم كلثوم.. سعر التذكرة 5 جنيهات
متحف أم كلثوم يعتبر من الأماكن المناسبة للخروج لمحبي العراقة والموسيقى، حيث تستمتع بالجولة داخله على أنغام أغنيات كوكب الشرق أم
كلثوم بينما تستمتع بمشاهدة كل ما يخصها من إكسسوارات وفساتين ارتدتها في حفلاتها وكل فستان يحمل اسم الأغنية التي أدتها وهي ترتديه.
القاعة الرئيسية للمتحف تضم 8 فاترينات زجاجية كبيرة تحتوي على مقتنيات شخصية ملابس، إكسسوار
، حقائب، أحذية، أدوات خاصة، أيضًا بعض المقتنيات الوثائقية التي تضم الجوابات والمخاطبات بينها وبين فريق عملها والشخصيات العامة بالإضافة إلى تواجد قاعة للسينما مخصصة في عرض أفلام أم كلثوم وقصة حياتها .
طريقة الوصول إليه من محطة مترو الملك الصالح، حيث يقع مكان المتحف 1 شارع الملك الصالح-جزيرة الروضة -المنيل، ومواعيد الزيارة من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 4 مساءً.
متحف أم كلثوم
قصر البارون الدخول بـ 60 جنيها:
قصر البارون من الأماكن المميزة التي تعتبر قطعة فنية معمارية
لها تاريخ،
تتيح زيارته الفرصة لقضاء يوم خفيف مع التقاط الصور المميزة مع الأصدقاء أو أحد أفراد العائلة .
يمكن الوصول إلى قصر البارون بالمترو من خلال محطة كلية البنات أو الأهرام، ومنها يمكنك المتابعة سيرًا على القدمين لمدة 5-10 دقائق حتى الوصول إلى القصر، أو ركوب أحد مواصلات النقل العام التي تمر أمام باب قصر البارون مباشرة.
قصر البارون
المتحف المصري:
عند ذكر الأماكن السياحية في مصر لا ننسي المتحف المصري، فهو من أهم الأماكن التي يقبل عليها عدد كبير من المواطنين وغيرهم من السائحين، يعتبر رسوم الدخول مناسبة للجميع، ويضم المتحف ما يقرب من 150 ألف قطعة أثرية من العصر الفرعوني والروماني واليوناني، يعتبر مكان مناسب للخروج للأطفال والبالغين لمعرفة تاريخ بلادهم.
المتحف المصري
شارع المعز ومنطقة خان الخليلي:
شارع المعز لدين الله الفاطمي من أكبر الشوارع في القاهرة، أيضًا يمثل قلب مدينة القاهرة القديمة وتم تطويره بطريقة جيدة تجعله ممشى للسائحين فهو بمثابة متحف أثري مفتوح بشكل دائم للجميع، لذا يعتبر من الأماكن التي تعزز هرمون السعادة لديك عند السير فيه، بالإضافة إلى أنه غير مكلف ويعد
من أفضل الأماكن التي تصلح للخروجات والترفيه في أي وقت أول أو أخر الشهر .
شارع المعز
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