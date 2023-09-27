اليوم العالمي للسياحة.. أماكن تقدر تزورها بأقل التكاليف

MENAFN - Youm7) القاهرة الكبرى تضم عددا كبيرا من الأماكن السياحية الترفيهية والتي يمكن الخروج فيها في أي وقت، وبينما نحتفل باليوم العالمي للسياحة، نستعرض خلال السطور التالية أبرز الأماكن السياحية التي يمكن قضاء وقت ممتع فيها بتكلفة لا تتخطى الـ100 جنيه، فهناك أماكن رسوم دخولها 5 جنيهات فقط.متحف أم كلثوم.. سعر التذكرة 5 جنيهاتمتحف أم كلثوم يعتبر من الأماكن المناسبة للخروج لمحبي العراقة والموسيقى، حيث تستمتع بالجولة داخله على أنغام أغنيات كوكب الشرق أمكلثوم بينما تستمتع بمشاهدة كل ما يخصها من إكسسوارات وفساتين ارتدتها في حفلاتها وكل فستان يحمل اسم الأغنية التي أدتها وهي ترتديه.القاعة الرئيسية للمتحف تضم 8 فاترينات زجاجية كبيرة تحتوي على مقتنيات شخصية ملابس، إكسسوار، حقائب، أحذية، أدوات خاصة، أيضًا بعض المقتنيات الوثائقية التي تضم الجوابات والمخاطبات بينها وبين فريق عملها والشخصيات العامة بالإضافة إلى تواجد قاعة للسينما مخصصة في عرض أفلام أم كلثوم وقصة حياتها .طريقة الوصول إليه من محطة مترو الملك الصالح، حيث يقع مكان المتحف 1 شارع الملك الصالح-جزيرة الروضة -المنيل، ومواعيد الزيارة من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 4 مساءً.متحف أم كلثومقصر البارون الدخول بـ 60 جنيها: قصر البارون من الأماكن المميزة التي تعتبر قطعة فنية معماريةلها تاريخ،تتيح زيارته الفرصة لقضاء يوم خفيف مع التقاط الصور المميزة مع الأصدقاء أو أحد أفراد العائلة .يمكن الوصول إلى قصر البارون بالمترو من خلال محطة كلية البنات أو الأهرام، ومنها يمكنك المتابعة سيرًا على القدمين لمدة 5-10 دقائق حتى الوصول إلى القصر، أو ركوب أحد مواصلات النقل العام التي تمر أمام باب قصر البارون مباشرة.قصر البارونالمتحف المصري:

عند ذكر الأماكن السياحية في مصر لا ننسي المتحف المصري، فهو من أهم الأماكن التي يقبل عليها عدد كبير من المواطنين وغيرهم من السائحين، يعتبر رسوم الدخول مناسبة للجميع، ويضم المتحف ما يقرب من 150 ألف قطعة أثرية من العصر الفرعوني والروماني واليوناني، يعتبر مكان مناسب للخروج للأطفال والبالغين لمعرفة تاريخ بلادهم.





المتحف المصريشارع المعز ومنطقة خان الخليلي: شارع المعز لدين الله الفاطمي من أكبر الشوارع في القاهرة، أيضًا يمثل قلب مدينة القاهرة القديمة وتم تطويره بطريقة جيدة تجعله ممشى للسائحين فهو بمثابة متحف أثري مفتوح بشكل دائم للجميع، لذا يعتبر من الأماكن التي تعزز هرمون السعادة لديك عند السير فيه، بالإضافة إلى أنه غير مكلف ويعدمن أفضل الأماكن التي تصلح للخروجات والترفيه في أي وقت أول أو أخر الشهر .شارع المعز



