دليلك لتنسيق الحذاء الأحمر مع الملابس المختلفة بشكل أنيق

MENAFN - Youm7) تتردد الكثير من الفتيات قبل اقتناء حذاء باللون الأحمر، لأنها لا تعرف كيف ترتديه بشكل مناسب، فارتداء حذاءباللون الأحمريضيف لمسة من الجاذبية والحيوية إلى إطلالتك. ويعطيها بعض الجرأة. ومع ذلك، قد تواجهين بعض الحيرة في تنسيقه مع ألوان الملابس المختلفة. لتحقيق مظهر متناغم بالحذاء الأحمر إليكِ هذه النصائح من موقع "glam".

ارتداء الحذاء الأحمر الزاهى مع سروال داكن:

يمكن تحقيق مظهر أنيق وفخم، من خلال ارتداء حذاء أحمر زاهى مع ملابس توحي ببعض الغموض، والكثير من الجاذبية، عن طريق ارتداء السروال الداكن والمعطف الرمادى الغامق وارتداء الحذاء الأحمر الزاهى، الذى يعطى طلة بمزيد من الثقة والجمال، والذى يجعل اللون ظاهرا بشكل لا يصدق، لمقابلة رسمية مميزة.



بنطلونات داكنة متباينة مع كعب أحمر

حذاء أحمر رياضى مكتنز:

يوجد طلة غير متوقعة وهي اختيار حذاء أحمر رياضى سميك يعطى مزيد من المرح والشباب والعصرية، عن طريق ارتداء حذاء رياضى مع ملابس هادئة ليكون له شكل محورى رائع، لمظهر خلاب مميز.



حذاء رياضى

حذاء وحقيبة بالأحمر مع اللون المحايد:

من المعروف أن اللون الأحمر لون جرئ، ويعطى الكثير من الأناقة والجاذبية، عن طريق ارتداء حذاء أحمر وحقيبة حمراء اللون لشكل وطلة مميزة غاية في الأناقة تظهر بشكل واضح مع الملابس أحادية اللون، مما يحقق تناسقا في الألوان بشكل رائع.



حذاء احمر مع ملابس محايدة

حذاء مسطح أحمر:

يمكن ارتداء حذاء مسطح باللون الأحمر، مع ملابس الجينز أو التنانير الضيقة ويمكن أن يحتوى الحذاء المسطح على أبزيم أو حلقات أو ترتر عصرى، للحصول على مظهر ملفت للأنتباه، مما يخلق مظهر جمالى بسيط وهادئ.



الأحذية المسطحة الحمراء

حذاء أحمر عالى الرقبة مع فستان قصير:

يوجد طلة رائعة بشكل كبير وهو ارتداء حذاء أحمر برقبة طويلة مع فستان قصير، ليعطى أنوثة كبيرة، وهو طريقة رائعة من الانتقال من مرحلة الصيف إلى الخريف، مما يجعل الفستان الصيفى مناسب لفصل الخريف، من خلال ارتداء سترة صوفية بلون محايد أو لون ترابى مميز، لأعطاء مظهر متألق.





فستانًا قصيرًا مع حذاء رعاة البقر الأحمر



