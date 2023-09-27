نانسي صممت عرائس المولد النبوى بفساتين مبهجة وتسريحات شعر أنيقة

MENAFN - Youm7) عشقت منذ طفولتها فن الهاند ميد وكذلك العرائس التي كانت تلهو بها، ومع الوقت زاد حبها للأعمال اليدوية، الذى دفعها للاتجاه لتصميم عرائس المولد النبوى ووضعت لمساتها الفنية عليها حتى تميزها عن غيرها، فصممت لها فساتين سواريه وزفاف، كما صففت شعرها بتسريحات تناسب إطلالتها، حتى جعلت أى طفلة تقتنيها تشعر بالسعادة

تصميم نانسى

وتحدثت نانسى أشرف، خريجة كلية التربية لـ" اليوم السابع"، عن اتجاهها لتصميم عرائس المولد النبوى في منزلها، حيث قالت :" أنا بحب شغل الهاند ميد من وأنا طفلة وكذلك العرائس واتجهت لتنفيذ عروسة المولد في البيت عن طريق الصدفة، وكنت حريصة إنى أصمم عروس مولد شكلها مميز غير الموديلات اللى الناس متعودة عليها ومنتشرة في الأسواق وبالفعل نفذت عروسة ولاقت إقبالا كبيرا، ومع الوقت بدأت أطور من عرايسى كل سنة، وأرسم التصميم الأول وأقوم بتجهيز الخامات واختار الأنسب منها وأطبقها".

عروسة أخرى من تصميم نانسى





تحرص نانسى على اختيار فساتين عرائسها بألوان مبهجة وتسريحات شعر مميزة، ووراء هذا التصميم المميز هناك صعوبات تواجه نانسى حتى تحصل على هذا الشكل النهائى لعروس المولد، قائلة:" الصعوبات اللى بتواجهنى في شغلى الضغط المستمر لأنى بكون مرتبطة بوقت معين عشان أخلص الشغل المطلوب منى بالإضافة إلى نقص الخامات اللى بحتاج إليها".

عروسة المولد من تصميم نانسى





وتشعر نانسى بأنها حتى الآن لم تحقق حلمها الذى تسعى لتحقيقه، حيث تحلم بتحقيق المزيد من النجاحات في مستقبلها، حيث قالت :" نفسى يكون عندى مصنع كبير للعرايس وأصدر للخارج ".

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