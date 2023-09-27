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البورصة المصرية تنشئ سجلا إلكترونيا لمسئولى علاقات المستثمرين

9/27/2023 4:26:30 AM
(MENAFN- Youm7) في ضوء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح البورصة المصرية بإضافة المادة (41) مكرر للإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بتاريخ 6-سبتمبر-2023، وفي إطار التنسيق الكامل والمستمر بين الجهتين، شَرَعت البورصة المصرية في إنشاء سجل إلكتروني لقيد مسئولي علاقات المستثمرين بالجهات والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وذلك بهدف تطوير منظومة علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة -وأيضا بالشركات المزمع قيد أوراقها المالية في الفترات القادمة- بما يعمل على رفع جودة الإفصاحات من حيث التوقيت والمحتوى، وكذا التواصل مع أطراف السوق المختلفة وبما ينعكس في النهاية على تعزيز كفاءة السوق.



وصرح أحمد الشيخ- رئيس البورصة المصرية بأن إنشاء السجل يهدف إلى دعم مسئولي علاقات المستثمرين لأداء الدور الحيوي المنوط بهم في التعامل مع البيانات والمعلومات وتحفيز الاستثمار المؤسسي واستثمارات الأفراد من خلال سوق الأوراق المالية، مع المتابعة الدقيقة لموقفهم وتقييم أدائهم بشكل عام وإنعكاسه على كفاءة واستقرار السوق. وأضاف الشيخ: "تولي إدارة البورصة هذا
الملف عناية خاصة حيث أنه يستهدف زيادة الكفاءة المعلوماتية للسوق وعلى الأخص في ضوء تقارير الإفصاح البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة والمتعلقة بالآثار المالية للتغييرات المناخية الواجب على الشركات إصدارها". وأضاف الشيخ: "إن إدارة البورصة ستعمل على الاستماع إلى اقتراحات مسئولي علاقات المستثمرين لتحسين بيئة عملهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم وتعيقهم عن أداء الدور المنوط بهم".



وسجل مسئولي علاقات المستثمرين المزمع إنشاؤه هو نظام الكتروني للشركات المقيدة بالبورصة المصرية يحتوي على البيانات الخاصة بمسئولي علاقات المستثمرين بهذه الشركات، وسوف يتم البدء في تفعيله وقيد مسئولي علاقات المستثمرين بالسجل بعد اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات والدورات التدريبية التي تحددها البورصة المصرية.







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