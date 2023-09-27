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وزير الصناعة يبحث مع مجموعة هايدلبرج المتخصصة بتصنيع الأسمنت خططها بمصر

9/27/2023 4:26:30 AM
(MENAFN- Youm7) عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع ممثلي مجموعة هايدلبرج ماتيريالز مصر المتخصصة في تصنيع الأسمنت برئاسة
ياسر النجار، رئيس مجلس الإدارة، حيث استعرض اللقاء خطة الشركة خلال المرحلة المقبلة للتوسع بالسوق المصري حضر اللقاء محمد حجازي العضو المنتدب للمجموعة، والدكتورة نيفين يوسف رئيس العلاقات الحكومية بالمجموعة.



وقال الوزير إن اللقاء استعرض الأهداف المستقبلية للمجموعة بشأن الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية من كافة منتجاتها بالسوق المصري ورؤية المجموعة تحت مظلة العلامة التجارية العالمية الجديدة.



وأكد سمير حرص الوزارة على الاستجابة السريعة لمطالب الشركات المصنعة للأسمنت بمد مهلة توفيق أوضاعها فيما يخص القرارات الصادرة بشأن إلزام مصنعي ومنتجي الأسمنت بالمواصفة القياسية (1-4756)، لافتاً إلى أن الوزارة لا تدخر جهداً في تذليل العقبات التي قد تواجه مجتمع الأعمال والمستثمرين والتيسير عليهم بما يسهم في ضخ استثمارات جديدة وتوفير مزيد من فرص العمل.



وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على إيجاد منتج صناعي مصري له قيمة مضافة عالية وينافس في الأسواق العالمية ويسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً لملف تخفيض انبعاثات الكربون في الصناعة المحلية من خلال بذل جهود كبيرة لتحول القطاع الصناعي لاستخدام التكنولوجيات الخضراء، وتدوير المخلفات الصناعية وتبني مبادئ الاقتصاد الدوار.

ومن جانبه أكد السفير ياسر النجار، رئيس مجموعة هايدلبرج ماتيريالز مصر حرص المجموعة على خفض انبعاثات الكربون في عملياتها التشغيلية وتحقيق الريادة في الاقتصاد الدوار الذي يقوم على الاستخدام المستدام للموارد في قطاع التشييد والبناء، وتطوير مواد بناء ذكية ومستدامة، مشيراً إلى أن المجموعة اتخذت على مدار العقد الماضي إجراءات إيجابية تجاه حماية البيئة ودعم استدامتها شملت استخدام الحرارة المهدرة كمصدر بديل للطاقة وتقليل نسبة الكلنكر فى الأسمنت، واستخدام الوقود البديل ووقود المخلفات الزراعية واستخدام المواد الخام البديلة.

ووجه حجازي الدعوة للوزير لافتتاح مشروع تحسين كفاءة الطاقة واستعادة الطاقة المهدرة بمصنع حلوان المقرر افتتاحه في الربع الأول من عام 2024 وذلك باستثمارات 25 مليون دولار، لافتاً إلى أن التصدير في الفترة الحالية يشهد تحسنا ملحوظا، بالرغم من صعوبة المنافسة في الأسواق المحيطة حيث صدرت الشركة منذ مطلع العام الجاري نحو 1.350 مليون طن أسمنت وكلنكر وتستهدف زيادتها إلى 1.800 مليون طن بنهاية العام الجاري.







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