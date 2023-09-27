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مصر فى لوحات عالمية .. منظر على النيل في الجيزة لـ ديفيد روبرتس

9/27/2023 4:26:27 AM
(MENAFN- Youm7) مصر جميلة في الواقع والخيال، وقد قدمها الفن كذلك، ففي لوحات المستشرقين كانت طبيعتها الجغرافية موضوعا للعديد من اللوحات الفنية ومن ذلك لوحة "منظر على النيل – مركب في الجيزة" لـ الفنان ديفيد روبرتس، وتاريخ اللوحة غير معروف.



وديفيد روبرتس رسام اسكتلندي ولد في أدنبره، اسكتلندا، في 24 أكتوبر 1796، وتوفى في 25 نوفمبر 1865 م، اشتهر بمجموعة لوحاته التوثيقية عن مصر وبلدان في الشرق الأدنى، أنتجها خلال فترة أربعينيات القرن التاسع عشر من اسكتشاف صنعها خلال رحلاته في المنطقة (1838 - 1840) حيث دارت تلك الأعمال إضافة لمجموعة لوحاته الزيتية الأخرى حول موضوع متشابه، جاعلة منه من المستشرقين البارزين. انتخب كأكاديمي ملكي في 1841 م في الأكاديمية الملكية البريطانية للفنون.



منظر على النيل


وكان الفنان الإنجليزي جوزيف ملورد وليام تيرنير هو من أقنعه بترك العمل في تصاميم المسرح والتفرغ الكامل للفن الرفيع، وأبحر إلى مصر في 31 أغسطس 1831 م، بنية الحصول علي تصميمات أو اسكتشات لكي يعود بها ويحولها إلى أعمال زيتية، وكانت مصر في بؤرة الأحداث في ذلك الوقت وكان الرحالة وجامعوا التحف ومقتنوها ومحبو الآثار يتواجدون بها إما لمشاهدتها أو لشرائها والحصول عليها.

وصل روبرتس إلى مصر وقام بجولة طويلة في مصر والأراضي المقدسة والأردن ولبنان، حيث صنع مجموعة من التصاميم الأولية للوحاته في تلك الفترة، كما استقبل من قبل محمد علي باشا في قصره بالإسكندرية في 16 مايو 1839م.









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