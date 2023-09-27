مصر فى لوحات عالمية .. منظر على النيل في الجيزة لـ ديفيد روبرتس

(MENAFN
- Youm7) مصر جميلة في الواقع والخيال، وقد قدمها الفن كذلك، ففي لوحات المستشرقين كانت طبيعتها الجغرافية موضوعا للعديد من اللوحات الفنية ومن ذلك لوحة "منظر على النيل – مركب في الجيزة" لـ الفنان ديفيد روبرتس، وتاريخ اللوحة غير معروف.
وديفيد روبرتس رسام اسكتلندي ولد في أدنبره، اسكتلندا، في 24 أكتوبر 1796، وتوفى في 25 نوفمبر 1865 م، اشتهر بمجموعة لوحاته التوثيقية عن مصر وبلدان في الشرق الأدنى، أنتجها خلال فترة أربعينيات القرن التاسع عشر من اسكتشاف صنعها خلال رحلاته في المنطقة (1838 - 1840) حيث دارت تلك الأعمال إضافة لمجموعة لوحاته الزيتية الأخرى حول موضوع متشابه، جاعلة منه من المستشرقين البارزين. انتخب كأكاديمي ملكي في 1841 م في الأكاديمية الملكية البريطانية للفنون.
منظر على النيل
وكان الفنان الإنجليزي جوزيف ملورد وليام تيرنير هو من أقنعه بترك العمل في تصاميم المسرح والتفرغ الكامل للفن الرفيع، وأبحر إلى مصر في 31 أغسطس 1831 م، بنية الحصول علي تصميمات أو اسكتشات لكي يعود بها ويحولها إلى أعمال زيتية، وكانت مصر في بؤرة الأحداث في ذلك الوقت وكان الرحالة وجامعوا التحف ومقتنوها ومحبو الآثار يتواجدون بها إما لمشاهدتها أو لشرائها والحصول عليها.
وصل روبرتس إلى مصر وقام بجولة طويلة في مصر والأراضي المقدسة والأردن ولبنان، حيث صنع مجموعة من التصاميم الأولية للوحاته في تلك الفترة، كما استقبل من قبل محمد علي باشا في قصره بالإسكندرية في 16 مايو 1839م.
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