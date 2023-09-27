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هجرة الرسول من مكة إلى المدينة.. مدن وبلاد زارها النبى محمد

9/27/2023 4:26:27 AM
(MENAFN- Youm7) تمر اليوم ذكرى وصول النبى محمد -صلى الله عليه وسلم- إلى
المدينة المنورة من مكة فيما يعرف بـ الهجرة النبوية، وذلك بحسب التقويم الميلادى في 27 سبتمبر 622.



والمدينة المنورة ليس المكان الأول الذى يزوره أو يخرج إليه النبى -صلى الله عليه وسلم- بل ترحّل الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى بلاد أخرى.



والمعروف ربما أن النبى محمد -صلى الله عليه وسلم- لم يخرج قبل النبوة من موطنه مكة المكرمة إلى أي جهة إلا مرة واحدة عند ما وصل للخامسة والعشرين من عمره خرج تاجرًا إلى الشام فى مال السيدة خديجة -رضي الله عنها- مع غلام لها يقال له "ميسرة".



وقد ارتحل به قبل ذلك عمه أبو طالب تاجرًا إلى الشام، وهو صبي في الثانية عشرة وشهر أو شهرين من عمره حتى وصل إلى بُصْرَى (أطراف الشام مما يلي الحجاز)، فرده منها إلى مكة مع بعض غلمانه، أو رجع به هو نفسه، خوفا عليه من اليهود والنصارى.. فلم يصل إلى الشام، وظل في مكة إلى أن وصل الخامسة والعشرين.



تكاد تنحصر حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- داخل الحجاز، ولم يخرج منها إلا مرات محدودة ومحفوظة، فقبل بعثته صلى الله عليه وسلم كانت أقصى منطقة روي أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إليها هي بلاد الشام؛ حيث جاءت الروايات أنه سافر إليها مرتين.





المرة الأولى: خرج مع عمّه أبي طالب في تجارة إلى الشام



عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: (خَرَجَ أَبُو طَالِبٍ إِلَى الشَّامِ وَخَرَجَ مَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشْيَاخٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَشْرَفُوا عَلَى الرَّاهِبِ هَبَطُوا فَحَلُّوا رِحَالَهُمْ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ الرَّاهِبُ وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ بِهِ فَلَا يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَلْتَفِتُ).
 رواه الترمذي (3620)، وقال: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ"، وصححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي " (3620).





والمرة الثانية: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الشام في تجارة خديجة رضي الله عنها.



روى الدولابي في "الذرية الطاهرة النبوية" (ص 26 - 27) بسنده إلى ابن إسحاق أنه قال: (كَانَتْ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ امْرَأَةً تَاجِرَةً ذَاتَ شَرَفٍ وَمَالٍ تَسْتَأْجِرُ الرِّجَالَ فِي مَالِهَا ، وَتُضَارِبُهُمْ إِيَّاهُ بِشَيْءٍ تَجْعَلُهُ لَهُمْ مِنْهُ ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ قَوْمًا تُجَّارًا، فَلَمَّا بَلَغَهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ صِدْقِ حَدِيثِهِ وَعَظِيمِ أَمَانَتِهِ وَكَرَمِ أَخْلَاقِهِ ، بَعَثَتْ إِلَيْهِ ، فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ فِي مَالِهَا تَاجِرًا إِلَى الشَّامِ، وَتُعْطِيهِ أَفْضَلَ مَا كَانَتْ تُعْطِي غَيْرَهُ مِنَ التُّجَّارِ مَعَ غُلَامٍ لَهَا يُقَالُ لَهُ: مَيْسَرَةُ).
 فَقَبِلَهُ مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَرَجَ فِي مَالِهَا ذَلِكَ، وَمَعَهُ غُلَامُهَا مَيْسَرَةُ حَتَّى قَدِمَ الشَّامَ.



وأما بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت أنه جاوز بلاد الشام. حيث وصل في حادثة الإسراء والمعراج إلى بيت المقدس، وجاء في رواية أنه مرّ في هذه الحادثة بطور سيناء، فصلى هناك.







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