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المولد النبوى .. محمد سيد الكونين والثقليـن والفريقين من عرب ومن عجمِ

9/27/2023 4:26:27 AM
(MENAFN- Youm7) يحتفل العالم الإسلامي اليوم بمولد سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى مدى التاريخ مدح الشعراء سيدنا النبي، لكن تظل بردة البوصيرى هي الأشهر.



تقول الحكايات: إن الإمام البوصيرى أصيب بمرض «الشلل النصفى» فكتب قصيدته الشهيرة المعروفة بـ«البردة» ناوياً بها الاستشفاء، وبعد نظمه لها رأى فى منامه النبى عليه الصلاة والسلام، فقرأ عليه قصيدته تلك، فمسح النبى صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة على جسمه، فقام من نومه معافى بإذن الله تعالى.


مولاي صلي وسلم دائماً أبدا



على حبيبك خير الخلق كلهم



أمن تذكر جيرانٍ بذي سلم



مزجت دمعا جَرَى من مقلةٍ بدم



مْ هبَّت الريحُ مِنْ تلقاءِ كاظمةٍ



وأَومض البرق في الظَّلْماءِ من إِضم



فما لعينيك إن قلت اكْفُفا همتا



وما لقلبك إن قلت استفق يهم



أيحسب الصب أن الحب منكتم



ما بين منسجم منه ومضطرم



لولا الهوى لم ترق دمعاً على



طللٍ ولا أرقت لذكر البانِ والعلمِ







فكيف تنكر حباً بعد ما شهدت



به عليك عدول الدمع والسقمِ



وأثبت الوجد خطَّيْ عبرةٍ وضنى



مثل البهار على خديك والعنم



نعم سرى طيف من أهوى فأرقني



والحب يعترض اللذات بالألمِ



يا لائمي في الهوى العذري معذرة



مني إليك ولو أنصفت لم تلمِ



عدتك حالي لا سري بمستتر



عن الوشاة ولا دائي بمنحسم



محضتني النصح لكن لست أسمعهُ



إن المحب عن العذال في صممِ



إنى اتهمت نصيح الشيب في عذلي



والشيب أبعد في نصح عن التهمِ



في التحذير من هوى النفس

مولاي صلي وسلم دائماً أبدا



على حبيبك خير الخلق كلهم



فإن أمارتي بالسوءِ ما اتعظت



من جهلها بنذير الشيب والهرم



ولا أعدت من الفعل الجميل قرى



ضيف ألم برأسي غير محتشم



لو كنت أعلم أني ما أوقره



كتمت سراً بدا لي منه بالكتمِ



من لي برِّ جماحٍ من غوايتها



كما يردُّ جماح الخيلِ باللُّجُم



فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها



إن الطعام يقوي شهوة النَّهم



والنفس كالطفل إن تهملهُ شبَّ على



حب الرضاعِ وإن تفطمهُ ينفطم



فاصرف هواها وحاذر أن توليه



إن الهوى ما تولى يصم أو يصم



وراعها وهي في الأعمالِ سائمةٌ



وإن هي استحلت المرعى فلا تسم



كم حسنت لذةً للمرءِ قاتلة من



حيث لم يدرِ أن السم فى الدسم



واخش الدسائس من جوعٍ ومن شبع



فرب مخمصةٍ شر من التخم



واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت



من المحارم والزم حمية الندمِ



وخالف النفس والشيطان واعصهما



وإن هما محضاك النصح فاتَّهِم



ولا تطع منهما خصماً ولا حكماً



فأنت تعرف كيد الخصم والحكم



أستغفر الله من قولٍ بلا عملٍ



لقد نسبتُ به نسلا ًلذي عُقُم



أمْرتُك الخير لكن ما ائتمرت به



وما استقمت فما قولى لك استقمِ



ولا تزودت قبل الموت نافلةً



ولم أصل سوى فرض ولم اصم



في مدح سيد المرسلين

مولاي صلي وسلم دائماً أبدا



على حبيبك خير الخلق كلهم



ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى



أن اشتكت قدماه الضر من ورم



وشدَّ من سغب أحشاءه وطوى



تحت الحجارة كشحاً مترف الأدم



وراودته الجبال الشم من ذهبٍ



عن نفسه فأراها أيما شمم



وأكدت زهده فيها ضرورته



إن الضرورة لا تعدو على العصم



وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة



من لولاه لم تخرج الدنيا من العدمِ



محمد سيد الكونين والثقليـ



ـن والفريقين من عرب ومن عجمِ



نبينا الآمرُ الناهي فلا أحدٌ



أبر في قولِ لا منه ولا نعم



هو الحبيب الذي ترجى شفاعته



لكل هولٍ من الأهوال مقتحم



دعا إلى الله فالمستمسكون به



مستمسكون بحبلٍ غير منفصم



فاق النبيين في خلقٍ وفي خُلُقٍ



ولم يدانوه في علمٍ ولا كرم



وكلهم من رسول الله ملتمسٌ



غرفاً من البحر أو رشفاً من الديمِ



وواقفون لديه عند حدهم



من نقطة العلم أو من شكلة الحكم



فهو الذي تم معناه وصورته



ثم اصطفاه حبيباً بارئُ النسم



منزهٌ عن شريكٍ في محاسنه



فجوهر الحسن فيه غير منقسم



دع ما ادعته النصارى في نبيهم



واحكم بما شئت مدحاً فيه واحتكم



وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف



وانسب إلى قدره ماشئت من عظم



فإن فضل رسول الله ليس له



حدٌّ فيعرب عنه ناطقٌ بفم



لو ناسبت قدره آياته عظماً



أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم



لم يمتحنا بما تعيا العقول به



حرصاً علينا فلم نرْتب ولم نهمِ



أعيا الورى فهم معناه فليس يرى



في القرب والبعد فيه غير منفحم



كالشمس تظهر للعينين من بعُدٍ



صغيرةً وتكل الطرف من أمم



وكيف يدرك في الدنيا حقيقته



قومٌ نيامٌ تسلوا عنه بالحلمِ



فمبلغ العلم فيه أنه بشرٌ



وأنه خير خلق الله كلهمِ



وكل آيٍ أتى الرسل الكرام بها



فإنما اتصلت من نوره بهم



فإنه شمس فضلٍ هم كواكبها



يظهرن أنوارها للناس في الظلم



أكرم بخلق نبي ّزانه خلقٌ



بالحسن مشتمل بالبشر متسم



كالزهر في ترفٍ والبدر في شرفٍ



والبحر في كرمٍ والدهر في همم



كأنه وهو فردٌ من جلالته



في عسكر حين تلقاه وفي حشم



كأنما اللؤلؤ المكنون فى صدفٍ



من معدني منطق منه ومبتسم



لا طيب يعدل تُرباً ضم أعظمهُ



طوبى لمنتشقٍ منه وملتثمِ



في مولده عليه الصلاة والسلام

مولاي صلي وسلم دائماً أبدا



على حبيبك خير الخلق كلهم



أبان موالده عن طيب عنصره



يا طيب مبتدأ منه ومختتم



يومٌ تفرَّس فيه الفرس أنهم



قد أنذروا بحلول البؤْس والنقم



وبات إيوان كسرى وهو منصدعٌ



كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم



والنار خامدة الأنفاس من أسفٍ



عليه والنهر ساهي العين من سدم



وساءَ ساوة أن غاضت بحيرتها



ورُد واردها بالغيظ حين ظمي



كأن بالنار ما بالماء من بلل



حزناً وبالماء ما بالنار من ضرمِ



والجن تهتف والأنوار ساطعةٌ



والحق يظهر من معنى ومن كلم



عموا وصموا فإعلان البشائر



لم تسمع وبارقة الإنذار لم تُشَم



من بعد ما أخبره الأقوام كاهِنُهُمْ



بأن دينهم المعوجَّ لم يقمِ



وبعد ما عاينوا في الأفق من شهب



منقضةٍ وفق ما في الأرض م نصنم



حتى غدا عن طريق الوحى منهزمٌ



من الشياطين يقفو إثر منهزم



كأنهم هرباً أبطال أبرهةٍ



أو عسكرٌ بالحصى من راحتيه رمى



نبذاً به بعد تسبيحٍ ببطنهما



نبذ المسبِّح من أحشاءِ ملتقم



في معجزاته صلى الله عليه وسلم

مولاي صلي وسلم دائماً أبدا



على حبيبك خير الخلق كلهم

جاءت لدعوته الأشجار ساجدة



تمشى إليه على ساقٍ بلا قدم

كأنَّما سطرت سطراً لما كتبت



فروعها من بديع الخطِّ في اللقم

مثل الغمامة أنَّى سار سائرة



تقيه حر وطيسٍ للهجير حَم

أقسمت بالقمر المنشق إن له



من قلبه نسبةً مبرورة القسمِ

وما حوى الغار من خير ومن كرم



وكل طرفٍ من الكفار عنه عم

فالصِّدْقُ في الغار والصِّدِّيقُ لم يرما



وهم يقولون ما بالغار من أرم

ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على



خير البرية لم تنسج ولم تحم

وقاية الله أغنت عن مضاعفةٍ



من الدروع وعن عالٍ من الأطُم

ما سامنى الدهر ضيماً واستجرت به



إلا ونلت جواراً منه لم يضم

ولا التمست غنى الدارين من يده



إلا استلمت الندى من خير مستلم

لا تنكر الوحي من رؤياه إن له



قلباً إذا نامت العينان لم ينم

وذاك حين بلوغٍ من نبوته



فليس ينكر فيه حال محتلم

تبارك الله ما وحيٌ بمكتسبٍ



ولا نبيٌّ على غيبٍ بمتهم

كم أبرأت وصباً باللمس راحته



وأطلقت أرباً من ربقة اللمم

وأحيتِ السنةَ الشهباء دعوته



حتى حكت غرة في الأعصر الدهم

بعارضٍ جاد أو خلت البطاح



بها سيبٌ من اليم أو سيلٌ من العرمِ



في شرف القرآن ومدحه

مولاي صلي وسلم دائماً أبدا



على حبيبك خير الخلق كلهم

دعني ووصفي آيات له ظهرت



ظهور نار القرى ليلاً على علم

فالدُّرُّ يزداد حسناً وهو منتظمٌ



وليس ينقص قدراً غير منتظم

فما تطاول آمال المديح إلى



ما فيه من كرم الأخلاق والشِّيم

آيات حق من الرحمن محدثةٌ



قديمةٌ صفة الموصوف بالقدم

لم تقترن بزمانٍ وهي تخبرنا



عن المعادِ وعن عادٍ وعن إِرَم

دامت لدينا ففاقت كلَّم عجزةٍ



من النبيين إذ جاءت ولم تدمِ

محكّماتٌ فما تبقين من شبهٍ



لذى شقاقٍ وما تبغين من حكم

ما حوربت قط إلا عاد من حَرَبٍ



أعدى الأعادي إليها ملقي السلمِ

ردَّتْ بلاغتها دعوى معارضها



ردَّ الغيور يد الجاني عن الحرم

لها معانٍ كموج البحر في مددٍ



وفوق جوهره في الحسن والقيمِ

فما تعدُّ ولا تحصى عجائبها



ولا تسام على الإكثار بالسأمِ

قرَّتْ بها عين قاريها فقلت له



لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم

إن تتلها خيفة ًمن حر نار لظى



أطفأت حر لظى من وردها الشم

كأنها الحوض تبيض الوجوه به



من العصاة وقد جاؤوه كالحمم

وكالصراط وكالميزان معدلةً



فالقسط من غيرها في الناس لم يقم

لا تعجبن لحسودٍ راح ينكرها



تجاهلاً وهو عين الحاذق الفهم

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد



وينكر الفم طعم الماءِ من سقم



في إسراءه ومعراجه صلى الله عليه وسلم

مولاي صلي وسلم دائماً أبدا



على حبيبك خير الخلق كلهم

يا خير من يمم العافون ساحته



سعياً وفوق متون الأينق الرسم

ومن هو الآية الكبرى لمعتبرٍ



ومن هو النعمةُ العظمى لمغتنم

سريت من حرمٍ ليلاً إلى حرمٍ



كما سرى البدر في داجٍ من الظلم

وبت ترقى إلى أن نلت منزلةً



من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم

وقدمتك جميع الأنبياء بها



والرسل تقديم مخدومٍ على خدم

وأنت تخترق السبع الطباق بهم



في مركب كنت فيه صاحب العلم

حتى إذا لم تدع شأواً لمستبقٍ



من الدنوِّ ولا مرقى لمستنم

خفضت كل مقامٍ بالإضافة إذ



نوديت بالرفع مثل المفردِ العلم

كيما تفوز بوصلٍ أي مستترٍ



عن العيون وسرٍ أي مكتتم

فحزت كل فخارٍ غير مشتركٍ



وجزت كل مقامٍ غير مزدحم

وجل مقدار ما وليت من رتبٍ



وعز إدراك ما أوليت من نعمِ

بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا



من العناية ركناً غير منهدم

لما دعا الله داعينا لطاعته ب



أكرم الرسل كنا أكرم الأمم



في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم

مولاي صلي وسلم دائماً أبدا



على حبيبك خير الخلق كلهم

راعت قلوب العدا أنباء بعثته



كنبأة أجفلت غفلا من الغنمِ

ما زال يلقاهمُ في كل معتركٍ



حتى حكوا بالقنا لحماً على وضم

ودوا الفرار فكادوا يغبطون به



أشلاءَ شالت مع العقبان والرخم

تمضي الليالي ولا يدرون عدتها



ما لم تكن من ليالي الأشهر الحُرُم

كأنما الدين ضيفٌ حل ساحتهم ب



كل قرمٍ إلى لحم العدا قرم

يجر بحر خميسٍ فوق سابحةٍ



يرمى بموجٍ من الأبطال ملتطم

من كل منتدب لله محتسبٍ



يسطو بمستأصلٍ للكفر مصطلمِ

حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم



من بعد غربتها موصولة الرحم

مكفولةً أبداً منهم بخير أبٍ



وخير بعلٍ فلم تيتم ولم تئمِ

هم الجبال فسل عنهم مصادمهم



ماذا رأى منهم في كل مصطدم

وسل حنينا ًوسل بدراً وسل أُحداً



فصول حتفٍ لهم أدهى من الوخم

المصدري البيض حمراً بعد ما وردت



من العدا كل مسودٍ من اللممِ

والكاتبين بسمر الخط ما تركت



أقلامهم حرف جسمٍ غير منعجمِ

شاكي السلاح لهم سيما تميزهم



والورد يمتاز بالسيما عن السلم

تهدى إليك رياح النصر نشرهم



فتحسب الزهر في الأكمام كل كم

كأنهم في ظهور الخيل نبت رباً



من شدة الحَزْمِ لا من شدة الحُزُم

طارت قلوب العدا من بأسهم فرقاً



فما تفرق بين الْبَهْمِ وألْبُهُمِ

ومن تكن برسول الله نصرته



إن تلقه الأسد فى آجامها تجمِ

ولن ترى من وليٍ غير منتصرٍ



به ولا من عدوّ غير منفصم

أحل أمته في حرز ملته



كالليث حل مع الأشبال في أجم

كم جدلت كلمات الله من جدلٍ



فيه وكم خصم البرهان من خصم

كفاك بالعلم في الأُمِّيِّ معجزةً



في الجاهلية والتأديب في اليتم



في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم

مولاي صلي وسلم دائماً أبدا



على حبيبك خير الخلق كلهم

خدمته بمديحٍ استقيل به ذنوب



عمرٍ مضى في الشعر والخدم

إذ قلداني ما تخشي عواقبه



كأنَّني بهما هديٌ من النعم

أطعت غي الصبا في الحالتين



وما حصلت إلا على الآثام والندم

فياخسارة نفسٍ في تجارتها



لم تشتر الدين بالدنيا ولمتسم

ومن يبع آجلاً منه بعاجلهِ يَبِنْ



له الْغَبْنُ في بيعٍ وفي سلمِ

إن آت ذنباً فما عهدي بمنتقض



من النبي ولا حبلي بمنصرم

فإن لي ذمةً منه بتسميتي



محمداً وهو أوفى الخلق بالذمم

إن لم يكن في معادي آخذاً



بيدى فضلاً وإلا فقل يا زلة القدمِ

حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه



أو يرجع الجار منه غير محترمِ

ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه



وجدته لخلاصي خير ملتزم

ولن يفوت الغنى منه يداً تربت



إن الحيا ينبت الأزهار في الأكم

ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت



يدا زهيرٍ بما أثنى على هرمِ



في المناجاة وعرض الحاجات

يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا



واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به



سواك عند حلول الحادث العمم

ولن يضيق رسول الله جاهك بي



إذا الكريم تحلَّى باسم منتقم

فإن من جودك الدنيا وضرتها



ومن علومك علم اللوح والقلم

يا نفس لا تقنطي من زلةٍ عظمت



إن الكبائر في الغفران كاللمم

لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي



على حسب العصيان في القسم

يارب واجعل رجائي غير منعكسٍ



لديك واجعل حسابي غير منخرم

والطف بعبدك في الدارين إن له



صبراً متى تدعه الأهوال ينهزم

وائذن لسحب صلاةٍ منك دائمةٍ



على النبي بمنهلٍ ومنسجم

ما رنّحت عذبات البان ريح صبا



وأطرب العيس حادي العيس بالنغم

ثم الرضا عن أبي بكرٍ وعن عمرٍ



وعن عليٍ وعن عثمان ذي الكرم

والآلِ وَالصَّحْبِ ثمَّ التَّابعينَ فهم



أهل التقى والنقا والحلم والكرمِ

يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا



واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم

واغفر إلهي لكل المسلمين بما



يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم

بجاه من بيته في طيبةٍ حرمٌ



واسمُهُ قسمٌ من أعظم القسم

وهذه بُردةُ المُختار قد خُتمت



والحمد لله في بدء وفي ختم

أبياتها قد أتت ستين مع مائةٍ



فرِّج بها كربنا يا واسع الكرم











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