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المولد النبوى.. لَزِمتُ باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب اللَه يغتنم

9/27/2023 4:26:27 AM
(MENAFN- Youm7) يحتفل العالم الإسلامى اليوم بذكرى ميلاد سيدنا النبى محمد عليه الصلاة والسلام، وقد مدحه العديد من الشعراء، ومنهم أمير الشعراء أحمد شوقى الذى كتب قصيدة مهمة هى نهج البردة، يقول فيها:



نقرأ معا اليوم قصيدة "ريم على القاع" فى مدح النبى، وهى معارضة شعرية أقامها "شوقى" مع بردة الإمام البوصيرى الشهيرة التى مطلعها "محمد سـيد الكــونين والثقَلَـيْن والفريقـين مِن عُـرب ومِن عَجَـمِ".



يقول أحمد شوقى:

ريم على القــــــاع بين البان والعلم

أحل سفك دمى فى الأشــهر الحرم

....

صَلاحُ أَمرِكَ لِلأَخلاقِ مَرجِعُهُ

فَقَوِّمِ النَفسَ بِالأَخلاقِ تَستَقِمِ



وَالنَفسُ مِن خَيرِها فى خَيرِ عافِيَةٍ

وَالنَفسُ مِن شَرِّها فى مَرتَعٍ وَخِمِ



تَطغى إِذا مُكِّنَت مِن لَذَّةٍ وَهَوىً

طَغى الجِيادِ إِذا عَضَّت عَلى الشُكُمِ



إِن جَلَّ ذَنبى عَنِ الغُفرانِ لى أَمَلٌ

فى اللَهِ يَجعَلُنى فى خَيرِ مُعتَصِمِ



أَلقى رَجائى إِذا عَزَّ المُجيرُ عَلى

مُفَرِّجِ الكَرَبِ فى الدارَينِ وَالغَمَمِ



إِذا خَفَضتُ جَناحَ الذُلِّ أَسأَلُهُ

عِزَّ الشَفاعَةِ لَم أَسأَل سِوى أُمَمِ



وَإِن تَقَدَّمَ ذو تَقوى بِصالِحَةٍ

قَدَّمتُ بَينَ يَدَيهِ عَبرَةَ النَدَمِ



لَزِمتُ بابَ أَميرِ الأَنبِياءِ وَمَن

يُمسِك بِمِفتاحِ بابِ اللَهِ يَغتَنِمِ



فَكُلُّ فَضلٍ وَإِحسانٍ وَعارِفَةٍ

ما بَينَ مُستَلِمٍ مِنهُ وَمُلتَزِمِ



عَلَّقتُ مِن مَدحِهِ حَبلاً أُعَزُّ بِهِ

فى يَومِ لا عِزَّ بِالأَنسابِ وَاللُحَمِ



يُزرى قَريضى زُهَيراً حينَ أَمدَحُهُ

وَلا يُقاسُ إِلى جودى لَدى هَرِمِ



مُحَمَّدٌ صَفوَةُ البارى وَرَحمَتُهُ

وَبُغيَةُ اللَهِ مِن خَلقٍ وَمِن نَسَمِ



وَصاحِبُ الحَوضِ يَومَ الرُسلِ سائِلَةٌ

مَتى الوُرودُ وَجِبريلُ الأَمينُ ظَمي



سَناؤُهُ وَسَناهُ الشَمسُ طالِعَةً

فَالجِرمُ فى فَلَكٍ وَالضَوءُ فى عَلَمِ



قَد أَخطَأَ النَجمَ ما نالَت أُبُوَّتُهُ

مِن سُؤدُدٍ باذِخٍ فى مَظهَرٍ سَنِمِ



نُموا إِلَيهِ فَزادوا فى الوَرى شَرَفاً

وَرُبَّ أَصلٍ لِفَرعٍ فى الفَخارِ نُمي



حَواهُ فى سُبُحاتِ الطُهرِ قَبلَهُمُ

نورانِ قاما مَقامَ الصُلبِ وَالرَحِمِ



لَمّا رَآهُ بَحيرا قالَ نَعرِفُهُ

بِما حَفِظنا مِنَ الأَسماءِ وَالسِيَمِ



سائِل حِراءَ وَروحَ القُدسِ هَل عَلِما

مَصونَ سِرٍّ عَنِ الإِدراكِ مُنكَتِمِ



كَم جيئَةٍ وَذَهابٍ شُرِّفَت بِهِما

بَطحاءُ مَكَّةَ فى الإِصباحِ وَالغَسَمِ



وَوَحشَةٍ لِاِبنِ عَبدِ اللَهِ بينَهُما

أَشهى مِنَ الأُنسِ بِالأَحسابِ وَالحَشَمِ



يُسامِرُ الوَحى فيها قَبلَ مَهبِطِهِ

وَمَن يُبَشِّر بِسيمى الخَيرِ يَتَّسِمِ



لَمّا دَعا الصَحبُ يَستَسقونَ مِن ظَمَإٍ

فاضَت يَداهُ مِنَ التَسنيمِ بِالسَنَمِ



وَظَلَّلَتهُ فَصارَت تَستَظِلُّ بِهِ

غَمامَةٌ جَذَبَتها خيرَةُ الدِيَمِ



مَحَبَّةٌ لِرَسولِ اللَهِ أُشرِبَها

قَعائِدُ الدَيرِ وَالرُهبانُ فى القِمَمِ



إِنَّ الشَمائِلَ إِن رَقَّت يَكادُ بِها

يُغرى الجَمادُ وَيُغرى كُلُّ ذى نَسَمِ



وَنودِى اِقرَأ تَعالى اللَهُ قائِلُها

لَم تَتَّصِل قَبلَ مَن قيلَت لَهُ بِفَمِ



هُناكَ أَذَّنَ لِلرَحَمَنِ فَاِمتَلَأَت

أَسماعُ مَكَّةَ مِن قُدسِيَّةِ النَغَمِ



فَلا تَسَل عَن قُرَيشٍ كَيفَ حَيرَتُها

وَكَيفَ نُفرَتُها فى السَهلِ وَالعَلَمِ



تَساءَلوا عَن عَظيمٍ قَد أَلَمَّ بِهِم

رَمى المَشايِخَ وَالوِلدانِ بِاللَمَمِ



يا جاهِلينَ عَلى الهادى وَدَعوَتِهِ

هَل تَجهَلونَ مَكانَ الصادِقِ العَلَمِ



لَقَّبتُموهُ أَمينَ القَومِ فى صِغَرٍ

وَما الأَمينُ عَلى قَولٍ بِمُتَّهَمِ



فاقَ البُدورَ وَفاقَ الأَنبِياءَ فَكَم

بِالخُلقِ وَالخَلقِ مِن حُسنٍ وَمِن عِظَمِ



جاءَ النبِيّونَ بِالآياتِ فَاِنصَرَمَت

وَجِئتَنا بِحَكيمٍ غَيرِ مُنصَرِمِ



آياتُهُ كُلَّما طالَ المَدى جُدُدٌ

يَزينُهُنَّ جَلالُ العِتقِ وَالقِدَمِ



يَكادُ فى لَفظَةٍ مِنهُ مُشَرَّفَةٍ

يوصيكَ بِالحَقِّ وَالتَقوى وَبِالرَحِمِ



يا أَفصَحَ الناطِقينَ الضادَ قاطِبَةً

حَديثُكَ الشَهدُ عِندَ الذائِقِ الفَهِمِ



حَلَّيتَ مِن عَطَلٍ جيدَ البَيانِ بِهِ

فى كُلِّ مُنتَثِرٍ فى حُسنِ مُنتَظِمِ



بِكُلِّ قَولٍ كَريمٍ أَنتَ قائِلُهُ

تُحى القُلوبَ وَتُحى مَيِّتَ الهِمَمِ



سَرَت بَشائِرُ باِلهادى وَمَولِدِهِ

فى الشَرقِ وَالغَربِ مَسرى النورِ فى الظُلَمِ



تَخَطَّفَت مُهَجَ الطاغينَ مِن عَرَبٍ

وَطَيَّرَت أَنفُسَ الباغينَ مِن عُجُمِ



ريعَت لَها شَرَفُ الإيوانِ فَاِنصَدَعَت

مِن صَدمَةِ الحَقِّ لا مِن صَدمَةِ القُدُمِ



أَتَيتَ وَالناسُ فَوضى لا تَمُرُّ بِهِم

إِلّا عَلى صَنَمٍ قَد هامَ فى صَنَمِ



وَالأَرضُ مَملوءَةٌ جَوراً مُسَخَّرَةٌ

لِكُلِّ طاغِيَةٍ فى الخَلقِ مُحتَكِمِ



مُسَيطِرُ الفُرسِ يَبغى فى رَعِيَّتِهِ

وَقَيصَرُ الرومِ مِن كِبرٍ أَصَمُّ عَمِ



يُعَذِّبانِ عِبادَ اللَهِ فى شُبَهٍ

وَيَذبَحانِ كَما ضَحَّيتَ بِالغَنَمِ



وَالخَلقُ يَفتِكُ أَقواهُم بِأَضعَفِهِم

كَاللَيثِ بِالبَهمِ أَو كَالحوتِ بِالبَلَمِ



أَسرى بِكَ اللَهُ لَيلاً إِذ مَلائِكُهُ

وَالرُسلُ فى المَسجِدِ الأَقصى عَلى قَدَمِ



لَمّا خَطَرتَ بِهِ اِلتَفّوا بِسَيِّدِهِم

كَالشُهبِ بِالبَدرِ أَو كَالجُندِ بِالعَلَمِ



صَلّى وَراءَكَ مِنهُم كُلُّ ذى خَطَرٍ

وَمَن يَفُز بِحَبيبِ اللَهِ يَأتَمِمِ



جُبتَ السَماواتِ أَو ما فَوقَهُنَّ بِهِم

عَلى مُنَوَّرَةٍ دُرِّيَّةِ اللُجُمِ



رَكوبَةً لَكَ مِن عِزٍّ وَمِن شَرَفٍ

لا فى الجِيادِ وَلا فى الأَينُقِ الرُسُمِ



مَشيئَةُ الخالِقِ البارى وَصَنعَتُهُ

وَقُدرَةُ اللَهِ فَوقَ الشَكِّ وَالتُهَمِ



حَتّى بَلَغتَ سَماءً لا يُطارُ لَها

عَلى جَناحٍ وَلا يُسعى عَلى قَدَمِ



وَقيلَ كُلُّ نَبِى عِندَ رُتبَتِهِ

وَيا مُحَمَّدُ هَذا العَرشُ فَاِستَلِمِ



خَطَطتَ لِلدينِ وَالدُنيا عُلومَهُما

يا قارِئَ اللَوحِ بَل يا لامِسَ القَلَمِ



أَحَطتَ بَينَهُما بِالسِرِّ وَاِنكَشَفَت

لَكَ الخَزائِنُ مِن عِلمٍ وَمِن حِكَمِ



وَضاعَفَ القُربُ ما قُلِّدتَ مِن مِنَنٍ

بِلا عِدادٍ وَما طُوِّقتَ مِن نِعَمِ



سَل عُصبَةَ الشِركِ حَولَ الغارِ سائِمَةً

لَولا مُطارَدَةُ المُختارِ لَم تُسَمَ



هَل أَبصَروا الأَثَرَ الوَضّاءَ أَم سَمِعوا

هَمسَ التَسابيحِ وَالقُرآنِ مِن أُمَمِ



وَهَل تَمَثَّلَ نَسجُ العَنكَبوتِ لَهُم

كَالغابِ وَالحائِماتُ وَالزُغبُ كَالرُخَمِ



فَأَدبَروا وَوُجوهُ الأَرضِ تَلعَنُهُم

كَباطِلٍ مِن جَلالِ الحَقِّ مُنهَزِمِ



لَولا يَدُ اللَهِ بِالجارَينَ ما سَلِما

وَعَينُهُ حَولَ رُكنِ الدينِ لَم يَقُمِ



تَوارَيا بِجَناحِ اللَهِ وَاِستَتَرا

وَمَن يَضُمُّ جَناحُ اللَهِ لا يُضَمِ



يا أَحمَدَ الخَيرِ لى جاهٌ بِتَسمِيَتي

وَكَيفَ لا يَتَسامى بِالرَسولِ سَمي



المادِحونَ وَأَربابُ الهَوى تَبَعٌ

لِصاحِبِ البُردَةِ الفَيحاءِ ذى القَدَمِ



مَديحُهُ فيكَ حُبٌّ خالِصٌ وَهَوىً

وَصادِقُ الحُبِّ يُملى صادِقَ الكَلَمِ



اللَهُ يَشهَدُ أَنّى لا أُعارِضُهُ

من ذا يُعارِضُ صَوبَ العارِضِ العَرِمِ



وَإِنَّما أَنا بَعضُ الغابِطينَ وَمَن

يَغبِط وَلِيَّكَ لا يُذمَم وَلا يُلَمِ



هَذا مَقامٌ مِنَ الرَحمَنِ مُقتَبَسٌ

تَرمى مَهابَتُهُ سَحبانَ بِالبَكَمِ



البَدرُ دونَكَ فى حُسنٍ وَفى شَرَفٍ

وَالبَحرُ دونَكَ فى خَيرٍ وَفى كَرَمِ



شُمُّ الجِبالِ إِذا طاوَلتَها اِنخَفَضَت

وَالأَنجُمُ الزُهرُ ما واسَمتَها تَسِمِ



وَاللَيثُ دونَكَ بَأساً عِندَ وَثبَتِهِ

إِذا مَشَيتَ إِلى شاكى السِلاحِ كَمي



تَهفو إِلَيكَ وَإِن أَدمَيتَ حَبَّتَها

فى الحَربِ أَفئِدَةُ الأَبطالِ وَالبُهَمِ



مَحَبَّةُ اللَهِ أَلقاها وَهَيبَتُهُ

عَلى اِبنِ آمِنَةٍ فى كُلِّ مُصطَدَمِ



كَأَنَّ وَجهَكَ تَحتَ النَقعِ بَدرُ دُجىً

يُضيءُ مُلتَثِماً أَو غَيرَ مُلتَثِمِ



بَدرٌ تَطَلَّعَ فى بَدرٍ فَغُرَّتُهُ

كَغُرَّةِ النَصرِ تَجلو داجِى الظُلَمِ



ذُكِرتَ بِاليُتمِ فى القُرآنِ تَكرِمَةً

وَقيمَةُ اللُؤلُؤِ المَكنونِ فى اليُتُمِ



اللَهُ قَسَّمَ بَينَ الناسِ رِزقَهُمُ

وَأَنتَ خُيِّرتَ فى الأَرزاقِ وَالقِسَمِ



إِن قُلتَ فى الأَمرِ لا أَو قُلتَ فيهِ نَعَم

فَخيرَةُ اللَهِ فى لا مِنكَ أَو نَعَمِ



أَخوكَ عيسى دَعا مَيتاً فَقامَ لَهُ

وَأَنتَ أَحيَيتَ أَجيالاً مِنَ الزِمَمِ



وَالجَهلُ مَوتٌ فَإِن أوتيتَ مُعجِزَةً

فَاِبعَث مِنَ الجَهلِ أَو فَاِبعَث مِنَ الرَجَمِ



قالوا غَزَوتَ وَرُسلُ اللَهِ ما بُعِثوا

لِقَتلِ نَفسٍ وَلا جاؤوا لِسَفكِ دَمِ



جَهلٌ وَتَضليلُ أَحلامٍ وَسَفسَطَةٌ

فَتَحتَ بِالسَيفِ بَعدَ الفَتحِ بِالقَلَمِ



لَمّا أَتى لَكَ عَفواً كُلُّ ذى حَسَبٍ

تَكَفَّلَ السَيفُ بِالجُهّالِ وَالعَمَمِ



وَالشَرُّ إِن تَلقَهُ بِالخَيرِ ضِقتَ بِهِ

ذَرعاً وَإِن تَلقَهُ بِالشَرِّ يَنحَسِمِ



سَلِ المَسيحِيَّةَ الغَرّاءَ كَم شَرِبَت

بِالصابِ مِن شَهَواتِ الظالِمِ الغَلِمِ



طَريدَةُ الشِركِ يُؤذيها وَيوسِعُها

فى كُلِّ حينٍ قِتالاً ساطِعَ الحَدَمِ



لَولا حُماةٌ لَها هَبّوا لِنُصرَتِها

بِالسَيفِ ما اِنتَفَعَت بِالرِفقِ وَالرُحَمِ



لَولا مَكانٌ لِعيسى عِندَ مُرسِلِهِ

وَحُرمَةٌ وَجَبَت لِلروحِ فى القِدَمِ



لَسُمِّرَ البَدَنُ الطُهرُ الشَريفُ عَلى

لَوحَينِ لَم يَخشَ مُؤذيهِ وَلَم يَجِمِ



جَلَّ المَسيحُ وَذاقَ الصَلبَ شانِئُهُ

إِنَّ العِقابَ بِقَدرِ الذَنبِ وَالجُرُمِ



أَخو النَبِى وَروحُ اللَهِ فى نُزُلٍ

فَوقَ السَماءِ وَدونَ العَرشِ مُحتَرَمِ



عَلَّمتَهُم كُلَّ شَيءٍ يَجهَلونَ بِهِ

حَتّى القِتالَ وَما فيهِ مِنَ الذِمَمِ



دَعَوتَهُم لِجِهادٍ فيهِ سُؤدُدُهُم

وَالحَربُ أُسُّ نِظامِ الكَونِ وَالأُمَمِ



لَولاهُ لَم نَرَ لِلدَولاتِ فى زَمَنٍ

ما طالَ مِن عُمُدٍ أَو قَرَّ مِن دُهُمِ



تِلكَ الشَواهِدُ تَترى كُلَّ آوِنَةٍ

فى الأَعصُرِ الغُرِّ لا فى الأَعصُرِ الدُهُمِ



بِالأَمسِ مالَت عُروشٌ وَاِعتَلَت سُرُرٌ

لَولا القَذائِفُ لَم تَثلَم وَلَم تَصُمِ



أَشياعُ عيسى أَعَدّوا كُلَّ قاصِمَةٍ

وَلَم نُعِدُّ سِوى حالاتِ مُنقَصِمِ



مَهما دُعيتَ إِلى الهَيجاءِ قُمتَ لَها

تَرمى بِأُسدٍ وَيَرمى اللَهُ بِالرُجُمِ



عَلى لِوائِكَ مِنهُم كُلُّ مُنتَقِمٍ

لِلَّهِ مُستَقتِلٍ فى اللَهِ مُعتَزِمِ



مُسَبِّحٍ لِلِقاءِ اللَهِ مُضطَرِمٍ

شَوقاً عَلى سابِخٍ كَالبَرقِ مُضطَرِمِ



لَو صادَفَ الدَهرَ يَبغى نَقلَةً فَرَمى

بِعَزمِهِ فى رِحالِ الدَهرِ لَم يَرِمِ



بيضٌ مَفاليلُ مِن فِعلِ الحُروبِ بِهِم

مِن أَسيُفِ اللَهِ لا الهِندِيَّةُ الخُذُمُ



كَم فى التُرابِ إِذا فَتَّشتَ عَن رَجُلٍ

مَن ماتَ بِالعَهدِ أَو مَن ماتَ بِالقَسَمِ



لَولا مَواهِبُ فى بَعضِ الأَنامِ لَما

تَفاوَتَ الناسُ فى الأَقدارِ وَالقِيَمِ



شَريعَةٌ لَكَ فَجَّرتَ العُقولَ بِها

عَن زاخِرٍ بِصُنوفِ العِلمِ مُلتَطِمِ



يَلوحُ حَولَ سَنا التَوحيدِ جَوهَرُها

كَالحَلى لِلسَيفِ أَو كَالوَشى لِلعَلَمِ



غَرّاءُ حامَت عَلَيها أَنفُسٌ وَنُهىً

وَمَن يَجِد سَلسَلاً مِن حِكمَةٍ يَحُمِ



نورُ السَبيلِ يُساسُ العالِمونَ بِها

تَكَفَّلَت بِشَبابِ الدَهرِ وَالهَرَمِ



يَجرى الزَمانُ وَأَحكامُ الزَمانِ عَلى

حُكمٍ لَها نافِذٍ فى الخَلقِ مُرتَسِمِ



لَمّا اِعتَلَت دَولَةُ الإِسلامِ وَاِتَّسَعَت

مَشَت مَمالِكُهُ فى نورِها التَمَمِ



وَعَلَّمَت أُمَّةً بِالقَفرِ نازِلَةً

رَعى القَياصِرِ بَعدَ الشاءِ وَالنَعَمِ



كَم شَيَّدَ المُصلِحونَ العامِلونَ بِها

فى الشَرقِ وَالغَربِ مُلكاً باذِخَ العِظَمِ



لِلعِلمِ وَالعَدلِ وَالتَمدينِ ما عَزَموا

مِنَ الأُمورِ وَما شَدّوا مِنَ الحُزُمِ



سُرعانَ ما فَتَحوا الدُنيا لِمِلَّتِهِم

وَأَنهَلوا الناسَ مِن سَلسالِها الشَبِمِ



ساروا عَلَيها هُداةَ الناسِ فَهى بِهِم

إِلى الفَلاحِ طَريقٌ واضِحُ العَظَمِ



لا يَهدِمُ الدَهرُ رُكناً شادَ عَدلَهُمُ

وَحائِطُ البَغى إِن تَلمَسهُ يَنهَدِمِ



نالوا السَعادَةَ فى الدارَينِ وَاِجتَمَعوا

عَلى عَميمٍ مِنَ الرُضوانِ مُقتَسَمِ



دَع عَنكَ روما وَآثينا وَما حَوَتا

كُلُّ اليَواقيتِ فى بَغدادَ وَالتُوَمِ



وَخَلِّ كِسرى وَإيواناً يَدِلُّ بِهِ

هَوىً عَلى أَثَرِ النيرانِ وَالأَيُمِ



وَاِترُك رَعمَسيسَ إِنَّ المُلكَ مَظهَرُهُ

فى نَهضَةِ العَدلِ لا فى نَهضَةِ الهَرَمِ



دارُ الشَرائِعِ روما كُلَّما ذُكِرَت

دارُ السَلامِ لَها أَلقَت يَدَ السَلَمِ



ما ضارَعَتها بَياناً عِندَ مُلتَأَمٍ

وَلا حَكَتها قَضاءً عِندَ مُختَصَمِ



وَلا اِحتَوَت فى طِرازٍ مِن قَياصِرِها

عَلى رَشيدٍ وَمَأمونٍ وَمُعتَصِمِ



مَنِ الَّذينَ إِذا سارَت كَتائِبُهُم

تَصَرَّفوا بِحُدودِ الأَرضِ وَالتُخَمِ



وَيَجلِسونَ إِلى عِلمٍ وَمَعرِفَةٍ

فَلا يُدانَونَ فى عَقلٍ وَلا فَهَمِ



يُطَأطِئُ العُلَماءُ الهامَ إِن نَبَسوا

مِن هَيبَةِ العِلمِ لا مِن هَيبَةِ الحُكُمِ



وَيُمطِرونَ فَما بِالأَرضِ مِن مَحَلٍ

وَلا بِمَن باتَ فَوقَ الأَرضِ مِن عُدُمِ



خَلائِفُ اللَهِ جَلّوا عَن مُوازَنَةٍ

فَلا تَقيسَنَّ أَملاكَ الوَرى بِهِمِ



مَن فى البَرِيَّةِ كَالفاروقِ مَعدَلَةً

وَكَاِبنِ عَبدِ العَزيزِ الخاشِعِ الحَشِمِ



وَكَالإِمامِ إِذا ما فَضَّ مُزدَحِماً

بِمَدمَعٍ فى مَآقى القَومِ مُزدَحِمِ



الزاخِرُ العَذبُ فى عِلمٍ وَفى أَدَبٍ

وَالناصِرُ النَدبِ فى حَربٍ وَفى سَلَمِ





أَو كَاِبنِ عَفّانَ وَالقُرآنُ فى يَدِهِ

يَحنو عَلَيهِ كَما تَحنو عَلى الفُطُمِ



وَيَجمَعُ الآى تَرتيباً وَيَنظُمُها

عِقداً بِجيدِ اللَيالى غَيرَ مُنفَصِمِ



جُرحانِ فى كَبِدِ الإِسلامِ ما اِلتَأَما

جُرحُ الشَهيدِ وَجُرحٌ بِالكِتابِ دَمي



وَما بَلاءُ أَبى بَكرٍ بِمُتَّهَمٍ

بَعدَ الجَلائِلِ فى الأَفعالِ وَالخِدَمِ



بِالحَزمِ وَالعَزمِ حاطَ الدينَ فى مِحَنٍ

أَضَلَّتِ الحُلمَ مِن كَهلٍ وَمُحتَلِمِ



وَحِدنَ بِالراشِدِ الفاروقِ عَن رُشدٍ

فى المَوتِ وَهوَ يَقينٌ غَيرُ مُنبَهِمِ



يُجادِلُ القَومَ مُستَلّاً مُهَنَّدَهُ

فى أَعظَمِ الرُسلِ قَدراً كَيفَ لَم يَدُمِ



لا تَعذُلوهُ إِذا طافَ الذُهولُ بِهِ

ماتَ الحَبيبُ فَضَلَّ الصَبُّ عَن رَغَمِ



يا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّم ما أَرَدتَ عَلى

نَزيلِ عَرشِكَ خَيرِ الرُسلِ كُلِّهِمِ



مُحى اللَيالى صَلاةً لا يُقَطِّعُها

إِلّا بِدَمعٍ مِنَ الإِشفاقِ مُنسَجِمِ



مُسَبِّحاً لَكَ جُنحَ اللَيلِ مُحتَمِلاً

ضُرّاً مِنَ السُهدِ أَو ضُرّاً مِنَ الوَرَمِ



رَضِيَّةٌ نَفسُهُ لا تَشتَكى سَأَماً

وَما مَعَ الحُبِّ إِن أَخلَصتَ مِن سَأَمِ



وَصَلِّ رَبّى عَلى آلٍ لَهُ نُخَبٍ

جَعَلتَ فيهِم لِواءَ البَيتِ وَالحَرَمِ



بيضُ الوُجوهِ وَوَجهُ الدَهرِ ذو حَلَكٍ

شُمُّ الأُنوفِ وَأَنفُ الحادِثاتِ حَمى



وَأَهدِ خَيرَ صَلاةٍ مِنكَ أَربَعَةً

فى الصَحبِ صُحبَتُهُم مَرعِيَّةُ الحُرَمِ



الراكِبينَ إِذا نادى النَبِى بِهِم

ما هالَ مِن جَلَلٍ وَاِشتَدَّ مِن عَمَمِ



الصابِرينَ وَنَفسُ الأَرضِ واجِفَةٌ

الضاحِكينَ إِلى الأَخطارِ وَالقُحَمِ



يا رَبِّ هَبَّت شُعوبٌ مِن مَنِيَّتِها

وَاِستَيقَظَت أُمَمٌ مِن رَقدَةِ العَدَمِ



سَعدٌ وَنَحسٌ وَمُلكٌ أَنتَ مالِكُهُ

تُديلُ مِن نِعَمٍ فيهِ وَمِن نِقَمِ



رَأى قَضاؤُكَ فينا رَأى حِكمَتِهِ

أَكرِم بِوَجهِكَ مِن قاضٍ وَمُنتَقِمِ



فَاِلطُف لِأَجلِ رَسولِ العالَمينَ بِنا

وَلا تَزِد قَومَهُ خَسفاً وَلا تُسِمِ



يا رَبِّ أَحسَنتَ بَدءَ المُسلِمينَ بِهِ

فَتَمِّمِ الفَضلَ وَاِمنَح حُسنَ مُختَتَمِ







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