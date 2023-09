16 لعبة لن تصبح موجودة على أجهزة Playstation 5 فى أكتوبر.. العبها الآن

MENAFN - Youm7) أعلنت منصة بلايستيشن ، عن عدد من الألعاب التى ستغادر في أكتوبر، حيث يحدث هذا دائمًا بشكل دوري، ولكن هناك بعض العناوين الممتازة التى ستغادر في 17 أكتوبر 2023، وكانت هناك بعض الألعاب التى كان من المتوقع خروجها من خدمة الاشتراك فى PlayStation PS Plus هذا الشهر.وكان من المتوقع أن تغادر اللعبتان Inside وLimbo جهاز PS5 بعد الإعلان عن قدومهما إلى Xbox Game Pass، كذلك فكان من المتوقع أيضًا أن يغادر The Crew بعد أحدث مشاركة، The Crew Motorfest، التي تم إطلاقها هذا الشهر.ومع ذلك، هناك بعض المفاجآت، سيتم إصدار اثنتين من أحدث الألعاب من سلسلة Far Cry في أكتوبر، وهناك لعبة أخرى في القائمة وهي The Quarry، أحدث إصدار من Supermassive Games، الفريق الذي يقف وراء اللعبة الناجحة حتى Dawn.قائمة الألعاب التي ستغادر PS Plus Extra وPremium في 17 أكتوبر:

The Quarry

Far Cry 4 Far Cry 5 The Medium Inside Limbo The Crew Naruto to Boruto: Shino Striker Clouds and Sheep 2 Astebreed Torquel Gal Gunvolt Burst Goosebumps: The Game بالإضافة إلى الألعاب من PS Plus Extra، هذه هي الألعاب الأخرى التي غادرت PS Plus Premium. Yakuza 3 Remastered Yakuza 4 Remastered Yakuza 5 Remastered