Wednesday, 27 September 2023 12:46 GMT

16 لعبة لن تصبح موجودة على أجهزة Playstation 5 فى أكتوبر.. العبها الآن

9/27/2023 4:26:22 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت منصة بلايستيشن ، عن عدد من الألعاب التى ستغادر في أكتوبر، حيث يحدث هذا دائمًا بشكل دوري، ولكن هناك بعض العناوين الممتازة التى ستغادر في 17 أكتوبر 2023، وكانت هناك بعض الألعاب التى كان من المتوقع خروجها من خدمة الاشتراك فى PlayStation PS Plus هذا الشهر.
وكان من المتوقع أن تغادر اللعبتان Inside وLimbo جهاز PS5 بعد الإعلان عن قدومهما إلى Xbox Game Pass، كذلك فكان من المتوقع أيضًا أن يغادر The Crew بعد أحدث مشاركة، The Crew Motorfest، التي تم إطلاقها هذا الشهر.
ومع ذلك، هناك بعض المفاجآت، سيتم إصدار اثنتين من أحدث الألعاب من سلسلة Far Cry في أكتوبر، وهناك لعبة أخرى في القائمة وهي The Quarry، أحدث إصدار من Supermassive Games، الفريق الذي يقف وراء اللعبة الناجحة حتى Dawn.
قائمة الألعاب التي ستغادر PS Plus Extra وPremium في 17 أكتوبر:

The Quarry

Far Cry 4 Far Cry 5 The Medium Inside Limbo The Crew Naruto to Boruto: Shino Striker Clouds and Sheep 2 Astebreed Torquel Gal Gunvolt Burst Goosebumps: The Game بالإضافة إلى الألعاب من PS Plus Extra، هذه هي الألعاب الأخرى التي غادرت PS Plus Premium. Yakuza 3 Remastered Yakuza 4 Remastered Yakuza 5 Remastered

MENAFN27092023000132011024ID1107150181

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث